https://ria.ru/20230507/moskva-1870339461.html

В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата

В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 07.05.2023

В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата

Профилактику Вечного огня в Москве провели в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:40

2023-05-07T16:40

2023-05-07T16:40

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

день победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня в Москве провели в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестого мая состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь почти 56 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что профилактика заняла около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили. Сообщается, что вечный огонь под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869548760.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы