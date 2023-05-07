https://ria.ru/20230507/moskva-1870339461.html
В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата
В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 07.05.2023
В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата
Профилактику Вечного огня в Москве провели в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:40
2023-05-07T16:40
2023-05-07T16:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
день победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Профилактику Вечного огня в Москве провели в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестого мая состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь почти 56 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что профилактика заняла около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили. Сообщается, что вечный огонь под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, День Победы
В Москве провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата
Заммэра Бирюков: профилактику Вечного огня в Москве провели в преддверии Дня Победы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Профилактику Вечного огня в Москве провели в преддверии Дня Победы, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Шестого мая состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь почти 56 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что профилактика заняла около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподняли и отнесли в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверили.
«
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - цитируют в сообщении Бирюкова.
Сообщается, что вечный огонь под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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