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Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция - РИА Новости, 07.05.2023
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10:10 07.05.2023 (обновлено: 12:50 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870282103.html
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция - РИА Новости, 07.05.2023
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция
Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:10
2023-05-07T12:50
в мире
кишинев
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте партии "Шор". "Шор" запланировала на сегодня массовый антиправительственный митинг в рамках кампании "Движение для народа", которая стартовала еще в январе. Как утверждают в партии, силовики с самого утра пытаются блокировать акцию. "Первые случаи были зафиксированы в Бричанах, Глодянах, Сынджерее, Басарабяске и Флорештах, где полиция и представители Службы информации безопасности угрожали водителям микроавтобусов и автобусов, на которых люди должны были приехать на акцию протеста перед парламентом", — заявили представители "Шора".Они также напомнили, что центральная власть планирует провести 21 мая собственный митинг в поддержку европейской интеграции, а правительство занимается обеспечением транспорта за счет государственных средств. Предполагается, что в сегодняшней акции протеста примут участие представители всех районов Молдавии. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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в мире, кишинев, молдавия, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, Илан Шор
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция

Партия "Шор": полиция снимает номера с направляющихся на протест в Кишинев автобусов

© Фото : пресс-служба партии "Шор"Полиция Молдавии блокирует автобусы со сторонниками оппозиционной партии "Шор"
Полиция Молдавии блокирует автобусы со сторонниками оппозиционной партии Шор - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : пресс-служба партии "Шор"
Полиция Молдавии блокирует автобусы со сторонниками оппозиционной партии "Шор". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте партии "Шор".
«
"Полиция начала запугивать перевозчиков, которые хотят привезти людей на сегодняшнюю акцию протеста в столице. Сотрудники правоохранительных органов сняли номерные знаки со многих микроавтобусов и автобусов, чтобы не допустить их передвижения в столицу", — говорится в публикации.
"Шор" запланировала на сегодня массовый антиправительственный митинг в рамках кампании "Движение для народа", которая стартовала еще в январе. Как утверждают в партии, силовики с самого утра пытаются блокировать акцию.
"Первые случаи были зафиксированы в Бричанах, Глодянах, Сынджерее, Басарабяске и Флорештах, где полиция и представители Службы информации безопасности угрожали водителям микроавтобусов и автобусов, на которых люди должны были приехать на акцию протеста перед парламентом", — заявили представители "Шора".
Они также напомнили, что центральная власть планирует провести 21 мая собственный митинг в поддержку европейской интеграции, а правительство занимается обеспечением транспорта за счет государственных средств.
Предполагается, что в сегодняшней акции протеста примут участие представители всех районов Молдавии. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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В миреКишиневМолдавияИлан Шор
 
 
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