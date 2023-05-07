https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870282103.html
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция - РИА Новости, 07.05.2023
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция
Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:10
2023-05-07T10:10
2023-05-07T12:50
в мире
кишинев
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте партии "Шор". "Шор" запланировала на сегодня массовый антиправительственный митинг в рамках кампании "Движение для народа", которая стартовала еще в январе. Как утверждают в партии, силовики с самого утра пытаются блокировать акцию. "Первые случаи были зафиксированы в Бричанах, Глодянах, Сынджерее, Басарабяске и Флорештах, где полиция и представители Службы информации безопасности угрожали водителям микроавтобусов и автобусов, на которых люди должны были приехать на акцию протеста перед парламентом", — заявили представители "Шора".Они также напомнили, что центральная власть планирует провести 21 мая собственный митинг в поддержку европейской интеграции, а правительство занимается обеспечением транспорта за счет государственных средств. Предполагается, что в сегодняшней акции протеста примут участие представители всех районов Молдавии. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, Илан Шор
Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция
Партия "Шор": полиция снимает номера с направляющихся на протест в Кишинев автобусов
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости.
Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте
партии "Шор".
«
"Полиция начала запугивать перевозчиков, которые хотят привезти людей на сегодняшнюю акцию протеста в столице. Сотрудники правоохранительных органов сняли номерные знаки со многих микроавтобусов и автобусов, чтобы не допустить их передвижения в столицу", — говорится в публикации.
"Шор" запланировала на сегодня массовый антиправительственный митинг в рамках кампании "Движение для народа", которая стартовала еще в январе. Как утверждают в партии, силовики с самого утра пытаются блокировать акцию.
"Первые случаи были зафиксированы в Бричанах, Глодянах, Сынджерее, Басарабяске и Флорештах, где полиция и представители Службы информации безопасности угрожали водителям микроавтобусов и автобусов, на которых люди должны были приехать на акцию протеста перед парламентом", — заявили представители "Шора".
Они также напомнили, что центральная власть планирует провести 21 мая собственный митинг в поддержку европейской интеграции, а правительство занимается обеспечением транспорта за счет государственных средств.
Предполагается, что в сегодняшней акции протеста примут участие представители всех районов Молдавии. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
Роковой выбор. Молдавия идет к гражданской войне