https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870282103.html

Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция

Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция - РИА Новости, 07.05.2023

Полиция пытается не пустить участников митинга в Кишинев, заявила оппозиция

Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:10

2023-05-07T10:10

2023-05-07T12:50

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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Молдавская полиция снимает номерные знаки с автобусов, которые должны доставить людей в Кишинев на митинг оппозиции, рассказали организаторы акции на сайте партии "Шор". "Шор" запланировала на сегодня массовый антиправительственный митинг в рамках кампании "Движение для народа", которая стартовала еще в январе. Как утверждают в партии, силовики с самого утра пытаются блокировать акцию. "Первые случаи были зафиксированы в Бричанах, Глодянах, Сынджерее, Басарабяске и Флорештах, где полиция и представители Службы информации безопасности угрожали водителям микроавтобусов и автобусов, на которых люди должны были приехать на акцию протеста перед парламентом", — заявили представители "Шора".Они также напомнили, что центральная власть планирует провести 21 мая собственный митинг в поддержку европейской интеграции, а правительство занимается обеспечением транспорта за счет государственных средств. Предполагается, что в сегодняшней акции протеста примут участие представители всех районов Молдавии. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, илан шор