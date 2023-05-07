https://ria.ru/20230507/moldavia-1870355812.html

Эксперт назвал власти Молдавии марионетками Запада

Эксперт назвал власти Молдавии марионетками Запада - РИА Новости, 07.05.2023

Эксперт назвал власти Молдавии марионетками Запада

Нынешние власти Молдавии являются марионетками Запада и ведут ту политику, которую для них предназначили на Западе, в случае, если к власти придут достойные... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:25

2023-05-07T18:25

2023-05-07T18:25

в мире

кишинев

россия

марина таубер

богдан безпалько

молдавия

псрм

майя санду

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нынешние власти Молдавии являются марионетками Запада и ведут ту политику, которую для них предназначили на Западе, в случае, если к власти придут достойные политики, внешнеполитические игроки могут их устранить с политической арены, заявил в воскресенье РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье проводит в Кишиневе антиправительственный протест перед зданием парламента, призывая руководство страны уйти в отставку. Организаторы акции выразили возмущение тем, что сотрудники полиции мешали людям из районов добраться до Кишинева, блокируя движение автобусов. В ходе протеста были задержаны 27 участников, а также один из лидеров протестного движения Оргеевского района Дину Цуркану. "В Молдавии у власти находятся откровенные марионетки вроде Майи Санду, которые транслируют ту повестку, которую предназначили для Молдавии политики большого Запада и политики, которые приводят к упадку этого государства", - сказал Безпалько. Эксперт добавил, что западные страны не интересует "население Молдавии, его уровень благосостояния". "Протесты, честно говоря, тоже не интересуют и не приводят ни к какому результату. Конечно же, это сопряжено с отсутствием демократии, свободы слова и совести. Свободы в том смысле, который вкладывали в это раньше европейские политики. Все это оказалось полной иллюзией и не только в Молдавии", - добавил он. Безпалько подчеркнул, что в Молдавии нет "достойных политиков, которые могли бы защищать интересы населения". "Как только такие политики придут к власти, тут же, наверняка, внешнеполитические игроки устранят их с политической арены", - заключил эксперт. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Во вторник, 2 мая, районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".

https://ria.ru/20230507/moldavia-1870351988.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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в мире, кишинев, россия, марина таубер, богдан безпалько, молдавия, псрм, майя санду