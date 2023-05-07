https://ria.ru/20230507/moldavia-1870351988.html

Манифестация оппозиции в Кишиневе завершилась призывом к досрочным выборам

Манифестация оппозиции в Кишиневе завершилась призывом к досрочным выборам - РИА Новости, 07.05.2023

Манифестация оппозиции в Кишиневе завершилась призывом к досрочным выборам

Манифестация оппозиции в Кишиневе завершилась пикетом у парламента, в ходе которого протестующие выступили за досрочные выборы и призвали руководство страны... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:00

2023-05-07T18:00

2023-05-07T18:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

майя санду

марина таубер

илан шор

псрм

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КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Манифестация оппозиции в Кишиневе завершилась пикетом у парламента, в ходе которого протестующие выступили за досрочные выборы и призвали руководство страны уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье сторонники партии "Шор" продолжили начатую в январе протестную акцию "Движение для народа", в ходе которой осуждали политические преследование оппозиции, критиковали правительство за отсутствие конкретных решений о выходе из экономического и энергетического кризисов. Власти не справляютсяАкция оказалась массовой, хотя в ней не смогли поучаствовать более 30 тысяч человек: транспорт, на котором они добирались в Кишинев, останавливали полицейские. Несколько крупных колонн двигались в Кишиневе с разных концов центрального бульвара Стефана Великого, шествие сопровождалось шумовыми эффектами, манифестанты несли приспущенные желтые флаги – символ правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует сегодня все институты власти в Молдавии. Из-за усиленного кордона полиции, выставленного перед президентским дворцом, манифестантам пришлось завернуть в сквер перед парламентом, где и прошла основная часть протестного митинга. Депутат от партии "Шор" Вадим Фотеску отметил, что власть не смогла найти выход из экономического и энергетического кризисов, в стране не остановлен рост инфляции, которая приближается к 40%. Парламентарий указал на отсутствие диалога между центральной властью и оппозицией, сообщил о преследовании политиков, несогласных с мнением президента Майи Санду. Также Фотеску отметил, что в воскресенье был задержан один из лидеров протестного движения, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану. В свою очередь полиция Кишинева сообщила, что задержаны около 30 участников митинга из-за их "подозрительного поведения". Задержания в ГагаузииЕще один парламентарий, представляющая партию "Шор", Регина Апостолова сообщила о задержании активистов политсилы в Гагаузской автономии, где проходят выборы главы региона. Кандидат от этой партии Евгения Гуцул прошла во второй тур гонки. По словам депутата, она тоже была задержана. "В нашем предвыборном штабе прошли обыски, на наших ребят оказывали политическое давление, шантаж. Их задержали вместе с нашим кандидатом в башканы (главы) автономии. Не случайно обыски и волна репрессий и запугиваний происходят в день, когда движение "Для народа", членом которого является партия "Шор", на нас хотят надавить, но своими действиям власти демонстрируют, что она боится собственного народа", - отметила Апостолова. Ответ ШораЛидер партии "Шор" бизнесмен Илан Шор выступил со специальным обращением к манифестантам. Политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии ПДС Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Оппозиционер осудил аресты и задержания коллег по партии. Политик отметил, что властям не удалось сорвать акцию протеста. Он пообещал, что 21 мая, когда в Кишиневе пройдет правительственный митинг в поддержку Евросоюза, на протесты выйдут еще больше людей, а 1 и 2 июня, во время саммита "Европейского политического сообщества" в Молдавии, будет заблокировано дорожное движение. "Люди таким образом выразят режиму Санду свою гражданскую позицию перед иностранными лидерами. Нет, это не "русская угроза" и не "дестабилизация", это простое возмущение и недовольство, и мирные митинги простых граждан, которых вы своей… политикой – и экономической, и политической – довели до нищеты", - говорится в обращении Шора, которое он разместил в своем Телеграм-канале. По словам политика, задержание и перевод под домашний арест вице-председателя партии Марины Таубер также является шагом преследования оппозиции. Таубер в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра 1 мая. На следующий день районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая ПДС, которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

https://ria.ru/20230507/moldavia-1870317635.html

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, майя санду, марина таубер, илан шор, псрм