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Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года - РИА Новости, 10.05.2023
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11:44 07.05.2023 (обновлено: 14:38 10.05.2023)
https://ria.ru/20230507/lifty-1870793190.html
Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года
Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года - РИА Новости, 10.05.2023
Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года
Десять лифтов установят в пяти надземных переходах в Москве до конца года, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-07T11:44
2023-05-10T14:38
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Десять лифтов установят в пяти надземных переходах в Москве до конца года, сообщается на сайте мэра столицы. "До конца года в пяти надземных пешеходных переходах установят 10 лифтов для маломобильных горожан. Проведение работ не помешает пользоваться переходами", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты комплекса городского хозяйства поставят новые лифты в уже существующие шахты. Сооружения утеплят, проведут вентиляцию, наладят электроснабжение и освещение. Нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом. Сейчас специалисты работают на переходах на втором, девятом и 65-м километрах МКАД. На 62-м и 77-м километрах также скоро приступят к установке нового оборудования.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы

Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года

© РИА Новости / Александр НатрускинЛифт ГБУ "Гормост" в подземном переходе
Лифт ГБУ Гормост в подземном переходе - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Лифт ГБУ "Гормост" в подземном переходе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Десять лифтов установят в пяти надземных переходах в Москве до конца года, сообщается на сайте мэра столицы.
"До конца года в пяти надземных пешеходных переходах установят 10 лифтов для маломобильных горожан. Проведение работ не помешает пользоваться переходами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты комплекса городского хозяйства поставят новые лифты в уже существующие шахты. Сооружения утеплят, проведут вентиляцию, наладят электроснабжение и освещение. Нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом.
«
"В кабинах и на этажах повесят камеры видеонаблюдения. Работа подъемников будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров, и в случае возникновения нештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада", - добавляется в сообщении.
Сейчас специалисты работают на переходах на втором, девятом и 65-м километрах МКАД. На 62-м и 77-м километрах также скоро приступят к установке нового оборудования.
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