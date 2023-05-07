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Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года
Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года - РИА Новости, 10.05.2023
Десять лифтов установят в надземных переходах Москвы до конца года
Десять лифтов установят в пяти надземных переходах в Москве до конца года, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-07T11:44
2023-05-07T11:44
2023-05-10T14:38
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Десять лифтов установят в пяти надземных переходах в Москве до конца года, сообщается на сайте мэра столицы. "До конца года в пяти надземных пешеходных переходах установят 10 лифтов для маломобильных горожан. Проведение работ не помешает пользоваться переходами", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты комплекса городского хозяйства поставят новые лифты в уже существующие шахты. Сооружения утеплят, проведут вентиляцию, наладят электроснабжение и освещение. Нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом. Сейчас специалисты работают на переходах на втором, девятом и 65-м километрах МКАД. На 62-м и 77-м километрах также скоро приступят к установке нового оборудования.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы