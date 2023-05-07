https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870339631.html
Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением
Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением - РИА Новости, 07.05.2023
Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением
Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, поскольку второго шанса в этом году у нее не будет, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:41
2023-05-07T16:41
2023-05-07T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
петр павел
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, поскольку второго шанса в этом году у нее не будет, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Guardian. "По-видимому, у них (украинцев. — Прим. ред.) все еще есть ощущение, что у них не все есть для успешного начала операции. <...> Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", — пояснил он.По словам политика, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он попросил его не спешить, пока ВСУ не будут полностью готовы. "Потому что для некоторых это может быть соблазном подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты", — отметил Павел.Он также считает, что киевский режим столкнется "с ужасными потерями" независимо от численности войск. "Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования, (поставок. — Прим. ред.) топлива. В этом году есть лишь один шанс, поэтому он должен быть успешным", — подытожил президент Чехии.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html
https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869535426.html
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в мире, украина, чехия, петр павел, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Петр Павел, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением
Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, поскольку второго шанса в этом году у нее не будет, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Guardian
.
"По-видимому, у них (украинцев. — Прим. ред.) все еще есть ощущение, что у них не все есть для успешного начала операции. <...> Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", — пояснил он.
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По словам политика, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем
он попросил его не спешить, пока ВСУ не будут полностью готовы.
"Потому что для некоторых это может быть соблазном подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты", — отметил Павел.
Он также считает, что киевский режим столкнется "с ужасными потерями" независимо от численности войск.
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"Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования, (поставок. — Прим. ред.) топлива. В этом году есть лишь один шанс, поэтому он должен быть успешным", — подытожил президент Чехии.
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область
с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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