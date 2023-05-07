https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870339631.html

Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением

Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением - РИА Новости, 07.05.2023

Президент Чехии попросил Киев не торопиться с контрнаступлением

Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, поскольку второго шанса в этом году у нее не будет, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:41

2023-05-07T16:41

2023-05-07T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

петр павел

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, поскольку второго шанса в этом году у нее не будет, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Guardian. "По-видимому, у них (украинцев. — Прим. ред.) все еще есть ощущение, что у них не все есть для успешного начала операции. <...> Для Украины будет крайне неблагоприятно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", — пояснил он.По словам политика, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он попросил его не спешить, пока ВСУ не будут полностью готовы. "Потому что для некоторых это может быть соблазном подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты", — отметил Павел.Он также считает, что киевский режим столкнется "с ужасными потерями" независимо от численности войск. "Потому что это чрезвычайно сложно с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования, (поставок. — Прим. ред.) топлива. В этом году есть лишь один шанс, поэтому он должен быть успешным", — подытожил президент Чехии.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870277511.html

https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869535426.html

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чехия, петр павел, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, дмитрий песков