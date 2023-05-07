https://ria.ru/20230507/kishinev-1870305016.html

Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту

Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту - РИА Новости, 07.05.2023

Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту

В Кишиневе проходит организованная оппозицией акция протеста — многотысячная колонна направилась к администрации президента и парламенту, передает корреспондент РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:11

2023-05-07T13:11

2023-05-07T13:55

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. В Кишиневе проходит организованная оппозицией акция протеста — многотысячная колонна направилась к администрации президента и парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты скандируют антиправительственные лозунги и призывают руководство страны уйти в отставку. В первых рядах идут представители оппозиционной партии "Шор" и гражданские активисты."Люди вышли на протесты, потому что не видят никакого просвета. Режим президентки Майи Санду исчерпал себя, экономический кризис в стране только сильнее углубился, а людей кормят байками про Евросоюз. У властей нет реальных проектов по выходу из кризиса", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского заксобрания Кишинева Юрий Кузнецов. Он выразил возмущение тем, что до Кишинева не смогли доехать десятки автобусов, которые должны были привезти участников акции из регионов. В партии "Шор" заявляли, что транспорт блокирует полиция, из-за чего на митинг не попали 25 тысяч человек. Кроме того, 27 человек задержали из-за "подозрительного поведения"."Даже эти действия демонстрируют, что власти чинят произвол. Людей лишают права протестовать. Мы видим, что эта власть не хочет идти на диалог с оппозицией, игнорирует требования граждан страны компенсировать затраты на отопление. Мы требуем отставки президента, премьера, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Только так и никаких компромиссов", — добавил Кузнецов. Массовые акции протеста проходят в Молдавии с января. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html

https://ria.ru/20230504/otstavka-1869661324.html

https://ria.ru/20230427/vlast-1868174423.html

кишинев

молдавия

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Многотысячное антиправительственное шествие по центру Кишинева Многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинева, где находятся администрация президента и парламент, манифестанты скандируют антиправительственные лозунги и призывают руководство страны уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости. 2023-05-07T13:11 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, дорин речан