https://ria.ru/20230507/kishinev-1870305016.html
Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту
Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту - РИА Новости, 07.05.2023
Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту
В Кишиневе проходит организованная оппозицией акция протеста — многотысячная колонна направилась к администрации президента и парламенту, передает корреспондент РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:11
2023-05-07T13:11
2023-05-07T13:55
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
дорин речан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870308477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c58a0e928377a2f022b48d125fc4c900.jpg
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. В Кишиневе проходит организованная оппозицией акция протеста — многотысячная колонна направилась к администрации президента и парламенту, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты скандируют антиправительственные лозунги и призывают руководство страны уйти в отставку. В первых рядах идут представители оппозиционной партии "Шор" и гражданские активисты."Люди вышли на протесты, потому что не видят никакого просвета. Режим президентки Майи Санду исчерпал себя, экономический кризис в стране только сильнее углубился, а людей кормят байками про Евросоюз. У властей нет реальных проектов по выходу из кризиса", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского заксобрания Кишинева Юрий Кузнецов. Он выразил возмущение тем, что до Кишинева не смогли доехать десятки автобусов, которые должны были привезти участников акции из регионов. В партии "Шор" заявляли, что транспорт блокирует полиция, из-за чего на митинг не попали 25 тысяч человек. Кроме того, 27 человек задержали из-за "подозрительного поведения"."Даже эти действия демонстрируют, что власти чинят произвол. Людей лишают права протестовать. Мы видим, что эта власть не хочет идти на диалог с оппозицией, игнорирует требования граждан страны компенсировать затраты на отопление. Мы требуем отставки президента, премьера, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Только так и никаких компромиссов", — добавил Кузнецов. Массовые акции протеста проходят в Молдавии с января. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html
https://ria.ru/20230504/otstavka-1869661324.html
https://ria.ru/20230427/vlast-1868174423.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870308477_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65d39e4ef3d350ca51c1d7af6b7ff73d.jpg
Многотысячное антиправительственное шествие по центру Кишинева
Многотысячная колонна начала протестное шествие к кварталу в центре Кишинева, где находятся администрация президента и парламент, манифестанты скандируют антиправительственные лозунги и призывают руководство страны уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
2023-05-07T13:11
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, майя санду, дорин речан
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Дорин Речан
Протестующие в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту
Тысячи протестующих в Кишиневе направились к администрации президента и парламенту
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. В Кишиневе проходит организованная оппозицией акция протеста — многотысячная колонна направилась к администрации президента и парламенту, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты скандируют антиправительственные лозунги и призывают руководство страны уйти в отставку. В первых рядах идут представители оппозиционной партии "Шор" и гражданские активисты.
Санду надеется, что Молдавия вступит в Евросоюз и вернет Приднестровье
"Люди вышли на протесты, потому что не видят никакого просвета. Режим президентки Майи Санду
исчерпал себя, экономический кризис в стране только сильнее углубился, а людей кормят байками про Евросоюз. У властей нет реальных проектов по выходу из кризиса", — сказал РИА Новости один из лидеров протестного движения, депутат городского заксобрания Кишинева Юрий Кузнецов
.
Он выразил возмущение тем, что до Кишинева не смогли доехать десятки автобусов, которые должны были привезти участников акции из регионов. В партии "Шор" заявляли, что транспорт блокирует полиция, из-за чего на митинг не попали 25 тысяч человек. Кроме того, 27 человек задержали из-за "подозрительного поведения".
Додон призвал Санду уйти в отставку, чтобы осенью провести досрочные выборы
"Даже эти действия демонстрируют, что власти чинят произвол. Людей лишают права протестовать. Мы видим, что эта власть не хочет идти на диалог с оппозицией, игнорирует требования граждан страны компенсировать затраты на отопление. Мы требуем отставки президента, премьера, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Только так и никаких компромиссов", — добавил Кузнецов.
Массовые акции протеста проходят в Молдавии с января. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в нежелании вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, которые за год выросли в семь раз.
Президент Молдавии Санду боится потерять власть, заявил оппозиционер Шор