https://ria.ru/20230507/khram-1870331833.html
В епархии УПЦ заявили о попытке рейдерского захвата храма в селе Митинцы
В епархии УПЦ заявили о попытке рейдерского захвата храма в селе Митинцы - РИА Новости, 07.05.2023
В епархии УПЦ заявили о попытке рейдерского захвата храма в селе Митинцы
Попытка рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) совершена в субботу в селе Митинцы в Хмельницкой области на Украине,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:55
2023-05-07T15:55
2023-05-07T16:03
религия
украина
хмельницкая область
ситуация вокруг упц
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попытка рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) совершена в субботу в селе Митинцы в Хмельницкой области на Украине, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ. "В селе Митинцы Хмельницкой области совершена попытка рейдерского захвата Свято-Николаевского храма. Рейдеры, сорвав замок на воротах, ворвались на территорию храма, где в это время верующие УПЦ молились. Агрессивно настроенные захватчики начали оскорблять верующих религиозной общины нецензурной бранью и демонстрировать злобное поведение", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии в Facebook*. По информации епархии, один из нападавших подбежал с ножом к 10-летнему сыну настоятеля храма и перерезал шнур колокола, в который звонил ребенок. "Такие действия содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "препятствование совершению религиозного обряда". Прихожане, собравшиеся на молитву, отстояли свою святыню", - отметили в епархии, добавив, что это произошло в субботу. Ранее в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что сторонники раскольников и представители силовых структур захватили Свято-Михайловский храм в городе Боярка Киевской области, на обители срезали замки, на территорию никого не пускали. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
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украина, хмельницкая область, ситуация вокруг упц, россия
Религия, Украина, Хмельницкая область, Ситуация вокруг УПЦ, Россия
В епархии УПЦ заявили о попытке рейдерского захвата храма в селе Митинцы
В Хмельницкой епархии УПЦ заявили о попытке рейдерского захвата храма в селе Митинцы
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Попытка рейдерского захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) совершена в субботу в селе Митинцы в Хмельницкой области на Украине, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
"В селе Митинцы Хмельницкой области совершена попытка рейдерского захвата Свято-Николаевского храма. Рейдеры, сорвав замок на воротах, ворвались на территорию храма, где в это время верующие УПЦ молились. Агрессивно настроенные захватчики начали оскорблять верующих религиозной общины нецензурной бранью и демонстрировать злобное поведение", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии в Facebook*.
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По информации епархии, один из нападавших подбежал с ножом к 10-летнему сыну настоятеля храма и перерезал шнур колокола, в который звонил ребенок.
"Такие действия содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "препятствование совершению религиозного обряда". Прихожане, собравшиеся на молитву, отстояли свою святыню", - отметили в епархии, добавив, что это произошло в субботу.
Ранее в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что сторонники раскольников и представители силовых структур захватили Свято-Михайловский храм в городе Боярка Киевской области
, на обители срезали замки, на территорию никого не пускали.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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