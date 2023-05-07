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Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью
Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023
Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью
Владелец оренбургского парка, где произошло обрушение карусели, оплатит лечение пострадавших, в том числе пластические операции, сообщили в правительстве... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:50
2023-05-07T13:50
2023-05-07T13:50
происшествия
оренбург
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Владелец оренбургского парка, где произошло обрушение карусели, оплатит лечение пострадавших, в том числе пластические операции, сообщили в правительстве Оренбургской области. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следствие задержало руководство двух компаний, обслуживающих карусель. В пресс-службе правительства региона рассказали, что губернатор Денис Паслер встретился с представителем руководства компании-концессионера "Оренпарка". В Оренбург Артур Черкесов прибыл по требованию главы региона. Отмечается, что Паслер настоял на том, чтобы концессионер компенсировал в полном объеме всем пострадавшим в результате обрушения карусели 6 мая материальный и моральный вред. В областном правительстве сообщили, что представитель собственника "Оренпарка" подтвердил, что компания возьмет на себя все обязательства по оплате лечения до восстановления пострадавших. Компания планирует провести встречи со всеми семьями для определения ущерба, оказания необходимой помощи.
https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, денис паслер
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер
Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью
Владелец парка в Оренбурге, где обрушилась карусель, оплатит лечение пострадавших
УФА, 7 мая - РИА Новости. Владелец оренбургского парка, где произошло обрушение карусели, оплатит лечение пострадавших, в том числе пластические операции, сообщили в правительстве Оренбургской области.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера
в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следствие задержало руководство двух компаний, обслуживающих карусель.
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре
В пресс-службе правительства региона рассказали, что губернатор Денис Паслер встретился с представителем руководства компании-концессионера "Оренпарка". В Оренбург Артур Черкесов прибыл по требованию главы региона.
Отмечается, что Паслер настоял на том, чтобы концессионер компенсировал в полном объеме всем пострадавшим в результате обрушения карусели 6 мая материальный и моральный вред.
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"Вы, безусловно, должны начать работу со всеми семьями, кто был на этой карусели, удовлетворить их требования по лечению, пластическим операциям, по транспортировке в федеральные медицинские центры, если необходимо, по реабилитации. Встретиться с каждым пострадавшим, как только вас допустят врачи. Надеюсь, вы понимаете, что последствия будут максимально жесткими - происшествием занимаются правоохранительные органы", - приводятся слова губернатора.
В областном правительстве сообщили, что представитель собственника "Оренпарка" подтвердил, что компания возьмет на себя все обязательства по оплате лечения до восстановления пострадавших. Компания планирует провести встречи со всеми семьями для определения ущерба, оказания необходимой помощи.
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге