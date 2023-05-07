https://ria.ru/20230507/karusel-1870310572.html

Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью

Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023

Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью

Владелец оренбургского парка, где произошло обрушение карусели, оплатит лечение пострадавших, в том числе пластические операции, сообщили в правительстве... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:50

2023-05-07T13:50

2023-05-07T13:50

происшествия

оренбург

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Владелец оренбургского парка, где произошло обрушение карусели, оплатит лечение пострадавших, в том числе пластические операции, сообщили в правительстве Оренбургской области. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следствие задержало руководство двух компаний, обслуживающих карусель. В пресс-службе правительства региона рассказали, что губернатор Денис Паслер встретился с представителем руководства компании-концессионера "Оренпарка". В Оренбург Артур Черкесов прибыл по требованию главы региона. Отмечается, что Паслер настоял на том, чтобы концессионер компенсировал в полном объеме всем пострадавшим в результате обрушения карусели 6 мая материальный и моральный вред. В областном правительстве сообщили, что представитель собственника "Оренпарка" подтвердил, что компания возьмет на себя все обязательства по оплате лечения до восстановления пострадавших. Компания планирует провести встречи со всеми семьями для определения ущерба, оказания необходимой помощи.

https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html

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оренбург

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, оренбургская область, денис паслер