https://ria.ru/20230507/internet-1870352754.html

Миронов предложил расширить программу обеспечения интернетом

Миронов предложил расширить программу обеспечения интернетом - РИА Новости, 07.05.2023

Миронов предложил расширить программу обеспечения интернетом

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале отметил важность расширения программы обеспечения интернетом жителей... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:05

2023-05-07T18:05

2023-05-07T18:05

общество

сергей миронов

технологии

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале отметил важность расширения программы обеспечения интернетом жителей небольших населённых пунктов. "Программу устранения цифрового неравенства необходимо скорректировать в сторону расширения возможностей доступа граждан к Сети. Интернет в небольшие населённые пункты должен проводиться независимо от количества жителей. Вместе с этим необходимо увеличить радиус покрытия внутри каждой деревни, чтобы людям не приходилось доплачивать за подключение", - написал он в своём телеграм-канале. Миронов отметил, что нужно решать проблему срочно путем "расширения программы цифровизации села". По словам парламентария, ему поступает большое число обращений, в которых граждане отмечают, что количество попадающих под программу цифровизации населённых пунктов ограничено. Также он добавляет, что есть ситуации, когда качественный сигнал расходится в радиусе 100 метров вокруг вышек, которые устанавливают в населённом пункте. Если дом находится дальше, то возникают проблемы со скоростью или с наличием сигнала. "Для решения проблемы людям предлагают докупить оборудование за свои деньги. Только вот стоит оно недёшево. Средства на это, естественно, есть далеко не у всех, и поэтому многие остаются без доступа в интернет", - отмечает проблему Миронов.

https://ria.ru/20230424/trafik-1867245209.html

https://ria.ru/20230418/internet-1865964454.html

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общество, сергей миронов, технологии, россия