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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?

Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм? - РИА Новости, 07.05.2023

Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?

Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.

2023-05-07T12:00

2023-05-07T12:00

2023-05-07T12:00

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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм? Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину. audio/mpeg

Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм? Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину. audio/mpeg

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