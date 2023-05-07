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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?
Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм? - РИА Новости, 07.05.2023
Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?
Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.
2023-05-07T12:00
2023-05-07T12:00
2023-05-07T12:00
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Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?
Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.
audio/mpeg
Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?
Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Париж, Стокгольм, Флоренция, Болезнь Лайма, Амстердам, Психика, туристы, Путешествия, Бостон, брак
Почему брак Бостонский, синдром Стокгольмский, а болезнь — из города Лайм?
Одни города влюбляют, другие — сводят с ума, буквально требуют жертв и могут навсегда навредить психике особенно эмоционального туриста. В каких городах люди жили в необычных браках, воображали себя пророками, спасались от клещей и ложились в больницу, увидев красивую картину.