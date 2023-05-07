https://ria.ru/20230507/germaniya-1870511407.html
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ - РИА Новости, 08.05.2023
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ
Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-07T19:34
2023-05-07T19:34
2023-05-08T19:34
в мире
германия
фсб
берлин (город)
россия
день победы
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны украинцев, рассказал РИА Новости лидер движения "Братская мотопомощь" из Германии Николай Фаст. Ранее в Берлине во избежание конфликтов 8 и 9 мая запретили ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов. Затем было сделано исключение для украинского флага. Позднее административный суд Берлина снял запрет и на демонстрацию флагов и символов РФ. "Везде власть хочет применить свою силу, если народ не действует против власти, тогда (решения) остаются такими, как есть. Ребята через адвокатов действовали, и в течение дня-двух все разрешилось – теперь можно носить с собой символику", – сказал Фаст, комментируя последние решения о разрешении российских флагов на шествии в Германии. По его словам, проблемы начинаются у всех активистов в ФРГ с пророссийской позицией. Он добавил, что сейчас до трех лет заключения грозит организаторам "Бессмертного полка" в Кельне – им приписали помощь солдатам. "На любой демонстрации вам противостоят украинцы. Каждый раз мы стараемся даже не обращать на них внимания, они орут "москали", "убийцы" и всякую чепуху. После демонстрации в прошлые годы я пару раз подходил к самим украинцам и говорил: "Давайте 50 евро вам дам и за нас постоите?" Потому что им дают деньги, только поэтому они "работают": европейские деньги должны куда-то деваться", - сказал волонтёр. Организаторы "Бессмертного полка" получили разрешение на проведение акции в Берлине. Она состоится 9 мая.
https://ria.ru/20230508/paris-1870508964.html
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Волонтер о преследовании участников акции "Бессмертный полк" в Германии
Волонтер о преследовании участников акции "Бессмертный полк" в Германии
2023-05-07T19:34
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в мире, германия, фсб, берлин (город), россия, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк"
В мире, Германия, ФСБ, Берлин (город), Россия, День Победы, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк"
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ и провокациях
ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны украинцев, рассказал РИА Новости лидер движения "Братская мотопомощь" из Германии Николай Фаст.
Ранее в Берлине
во избежание конфликтов 8 и 9 мая запретили ношение флагов и символики России
, Украины
и СССР
у советских мемориалов. Затем было сделано исключение для украинского флага. Позднее административный суд Берлина снял запрет и на демонстрацию флагов и символов РФ.
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"Везде власть хочет применить свою силу, если народ не действует против власти, тогда (решения) остаются такими, как есть. Ребята через адвокатов действовали, и в течение дня-двух все разрешилось – теперь можно носить с собой символику", – сказал Фаст, комментируя последние решения о разрешении российских флагов на шествии в Германии.
По его словам, проблемы начинаются у всех активистов в ФРГ с пророссийской позицией.
«
"После того как я организовал акцию на 9 Мая, у меня в Берлине арестовали автобус и мотоцикл. Четыре месяца они не отдавали бумаги, когда я уже не знал куда идти, написал адвокату, и они сказали, что потеряли документы. Потом меня вызвало немецкое ФСБ
, спрашивали, как я отношусь к России, а потом предложили закладывать всех людей, которые за Россию", - сказал Фаст.
Он добавил, что сейчас до трех лет заключения грозит организаторам "Бессмертного полка" в Кельне
– им приписали помощь солдатам.
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"На любой демонстрации вам противостоят украинцы. Каждый раз мы стараемся даже не обращать на них внимания, они орут "москали", "убийцы" и всякую чепуху. После демонстрации в прошлые годы я пару раз подходил к самим украинцам и говорил: "Давайте 50 евро вам дам и за нас постоите?" Потому что им дают деньги, только поэтому они "работают": европейские деньги должны куда-то деваться", - сказал волонтёр.
Организаторы "Бессмертного полка" получили разрешение на проведение акции в Берлине. Она состоится 9 мая.
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