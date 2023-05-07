https://ria.ru/20230507/germaniya-1870511407.html

Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ

Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ - РИА Новости, 08.05.2023

Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ

Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-07T19:34

2023-05-07T19:34

2023-05-08T19:34

в мире

германия

фсб

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россия

день победы

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны украинцев, рассказал РИА Новости лидер движения "Братская мотопомощь" из Германии Николай Фаст. Ранее в Берлине во избежание конфликтов 8 и 9 мая запретили ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов. Затем было сделано исключение для украинского флага. Позднее административный суд Берлина снял запрет и на демонстрацию флагов и символов РФ. "Везде власть хочет применить свою силу, если народ не действует против власти, тогда (решения) остаются такими, как есть. Ребята через адвокатов действовали, и в течение дня-двух все разрешилось – теперь можно носить с собой символику", – сказал Фаст, комментируя последние решения о разрешении российских флагов на шествии в Германии. По его словам, проблемы начинаются у всех активистов в ФРГ с пророссийской позицией. Он добавил, что сейчас до трех лет заключения грозит организаторам "Бессмертного полка" в Кельне – им приписали помощь солдатам. "На любой демонстрации вам противостоят украинцы. Каждый раз мы стараемся даже не обращать на них внимания, они орут "москали", "убийцы" и всякую чепуху. После демонстрации в прошлые годы я пару раз подходил к самим украинцам и говорил: "Давайте 50 евро вам дам и за нас постоите?" Потому что им дают деньги, только поэтому они "работают": европейские деньги должны куда-то деваться", - сказал волонтёр. Организаторы "Бессмертного полка" получили разрешение на проведение акции в Берлине. Она состоится 9 мая.

https://ria.ru/20230508/paris-1870508964.html

https://ria.ru/20230508/flag-1870481884.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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Волонтер о преследовании участников акции "Бессмертный полк" в Германии Волонтер о преследовании участников акции "Бессмертный полк" в Германии 2023-05-07T19:34 true PT1M37S

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в мире, германия, фсб, берлин (город), россия, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк"