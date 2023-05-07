Рейтинг@Mail.ru
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 07.05.2023 (обновлено: 19:34 08.05.2023)
https://ria.ru/20230507/germaniya-1870511407.html
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ - РИА Новости, 08.05.2023
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ
Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-07T19:34
2023-05-08T19:34
в мире
германия
фсб
берлин (город)
россия
день победы
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870429872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6566e5a64e42aadbd0a893e1e81d09f6.jpg
ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны украинцев, рассказал РИА Новости лидер движения "Братская мотопомощь" из Германии Николай Фаст. Ранее в Берлине во избежание конфликтов 8 и 9 мая запретили ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов. Затем было сделано исключение для украинского флага. Позднее административный суд Берлина снял запрет и на демонстрацию флагов и символов РФ. "Везде власть хочет применить свою силу, если народ не действует против власти, тогда (решения) остаются такими, как есть. Ребята через адвокатов действовали, и в течение дня-двух все разрешилось – теперь можно носить с собой символику", – сказал Фаст, комментируя последние решения о разрешении российских флагов на шествии в Германии. По его словам, проблемы начинаются у всех активистов в ФРГ с пророссийской позицией. Он добавил, что сейчас до трех лет заключения грозит организаторам "Бессмертного полка" в Кельне – им приписали помощь солдатам. "На любой демонстрации вам противостоят украинцы. Каждый раз мы стараемся даже не обращать на них внимания, они орут "москали", "убийцы" и всякую чепуху. После демонстрации в прошлые годы я пару раз подходил к самим украинцам и говорил: "Давайте 50 евро вам дам и за нас постоите?" Потому что им дают деньги, только поэтому они "работают": европейские деньги должны куда-то деваться", - сказал волонтёр. Организаторы "Бессмертного полка" получили разрешение на проведение акции в Берлине. Она состоится 9 мая.
https://ria.ru/20230508/paris-1870508964.html
https://ria.ru/20230508/flag-1870481884.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
германия
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Волонтер о преследовании участников акции "Бессмертный полк" в Германии
Волонтер о преследовании участников акции "Бессмертный полк" в Германии
2023-05-07T19:34
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870429872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3b118f9d1e39030c1e41d4e3f9e51a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фсб, берлин (город), россия, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк"
В мире, Германия, ФСБ, Берлин (город), Россия, День Победы, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк"
Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ

Волонтер рассказал о преследовании активистов "Бессмертного полка" в ФРГ и провокациях

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" в городах Германии подвергаются преследованиям властей, пророссийские активисты также сталкиваются с провокациями со стороны украинцев, рассказал РИА Новости лидер движения "Братская мотопомощь" из Германии Николай Фаст.
Ранее в Берлине во избежание конфликтов 8 и 9 мая запретили ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов. Затем было сделано исключение для украинского флага. Позднее административный суд Берлина снял запрет и на демонстрацию флагов и символов РФ.
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Париже украинские провокаторы попытались сорвать "Бессмертный полк"
19:14
"Везде власть хочет применить свою силу, если народ не действует против власти, тогда (решения) остаются такими, как есть. Ребята через адвокатов действовали, и в течение дня-двух все разрешилось – теперь можно носить с собой символику", – сказал Фаст, комментируя последние решения о разрешении российских флагов на шествии в Германии.
По его словам, проблемы начинаются у всех активистов в ФРГ с пророссийской позицией.
«
"После того как я организовал акцию на 9 Мая, у меня в Берлине арестовали автобус и мотоцикл. Четыре месяца они не отдавали бумаги, когда я уже не знал куда идти, написал адвокату, и они сказали, что потеряли документы. Потом меня вызвало немецкое ФСБ, спрашивали, как я отношусь к России, а потом предложили закладывать всех людей, которые за Россию", - сказал Фаст.
Он добавил, что сейчас до трех лет заключения грозит организаторам "Бессмертного полка" в Кельне – им приписали помощь солдатам.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В бундестаге опровергли публикации о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы
16:28
"На любой демонстрации вам противостоят украинцы. Каждый раз мы стараемся даже не обращать на них внимания, они орут "москали", "убийцы" и всякую чепуху. После демонстрации в прошлые годы я пару раз подходил к самим украинцам и говорил: "Давайте 50 евро вам дам и за нас постоите?" Потому что им дают деньги, только поэтому они "работают": европейские деньги должны куда-то деваться", - сказал волонтёр.
Организаторы "Бессмертного полка" получили разрешение на проведение акции в Берлине. Она состоится 9 мая.
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется
13:52
 
В миреГерманияФСББерлин (город)РоссияДень ПобедыБессмертный полкАкция "Бессмертный полк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала