В Гаване прошло шествие "Бессмертного полка"
В Гаване прошло шествие "Бессмертного полка" с участием россиян и кубинцев
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба. Архивное фото
ГАВАНА, 7 мая - РИА Новости. Российские соотечественники и жители Кубы приняли участие в традиционном шествии "Бессмертного полка" в Гаване в рамках празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Это празднование имеет огромное значение, потому что в той великой войне республики Советского Союза потеряли на полях сражений около 27 миллионов человек - солдат и мирного населения. Представьте себе эту цифру. Невозможно допустить возрождение неонацизма, неофашизма, и мы сделаем все возможное, чтобы этого избежать", - заявил РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
Как рассказали в российском посольстве, в шествии в Гаване приняли участие более 250 человек - проживающие на Кубе соотечественники, дипломаты и их семьи, а также кубинские студенты, изучающие русский язык.
По окончании шествия в киноклубе посольства прошел показ художественного фильма "Нюрнберг", а также открылась фотовыставка, посвящённая работе Нюрнбергского трибунала.
Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.