https://ria.ru/20230507/gavana-1870395138.html

В Гаване прошло шествие "Бессмертного полка"

В Гаване прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2023

В Гаване прошло шествие "Бессмертного полка"

Российские соотечественники и жители Кубы приняли участие в традиционном шествии "Бессмертного полка" в Гаване в рамках празднования 78-й годовщины победы в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:06

2023-05-07T23:06

2023-05-07T23:06

в мире

гавана

куба

россия

виктор коронелли

день победы

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ГАВАНА, 7 мая - РИА Новости. Российские соотечественники и жители Кубы приняли участие в традиционном шествии "Бессмертного полка" в Гаване в рамках празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "Это празднование имеет огромное значение, потому что в той великой войне республики Советского Союза потеряли на полях сражений около 27 миллионов человек - солдат и мирного населения. Представьте себе эту цифру. Невозможно допустить возрождение неонацизма, неофашизма, и мы сделаем все возможное, чтобы этого избежать", - заявил РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли. Как рассказали в российском посольстве, в шествии в Гаване приняли участие более 250 человек - проживающие на Кубе соотечественники, дипломаты и их семьи, а также кубинские студенты, изучающие русский язык. По окончании шествия в киноклубе посольства прошел показ художественного фильма "Нюрнберг", а также открылась фотовыставка, посвящённая работе Нюрнбергского трибунала. Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.

https://ria.ru/20230507/afiny-1870364314.html

гавана

куба

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в мире, гавана, куба, россия, виктор коронелли, день победы