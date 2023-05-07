Рейтинг@Mail.ru
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 07.05.2023 (обновлено: 17:49 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/estoniya-1870339796.html
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации - РИА Новости, 07.05.2023
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации
Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:43
2023-05-07T17:49
в мире
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_d04210aa209ba164ccf6eb1e37663185.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. "Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации", - говорится в сообщении. В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации, он окажется в распоряжении командующего Сил обороны при провозглашении военного положения без дополнительных распоряжений правительства, отмечает минобороны.
https://ria.ru/20230503/inostrantsy-1869340078.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_efc9c88162ca7e94cafb57b21707f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации

Эстония увеличит личный состав армии до 43 700 человек при объявлении мобилизации

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Эстонские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации", - говорится в сообщении.
В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты.
Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации, он окажется в распоряжении командующего Сил обороны при провозглашении военного положения без дополнительных распоряжений правительства, отмечает минобороны.
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
ФСБ сообщила о резком росте поездок в Россию из Финляндии и стран Балтии
3 мая, 10:51
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала