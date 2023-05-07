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Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации - РИА Новости, 07.05.2023
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации
Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:43
2023-05-07T16:43
2023-05-07T17:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. "Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации", - говорится в сообщении. В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации, он окажется в распоряжении командующего Сил обороны при провозглашении военного положения без дополнительных распоряжений правительства, отмечает минобороны.
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в мире, эстония
Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации
Эстония увеличит личный состав армии до 43 700 человек при объявлении мобилизации
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости.
Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба
министерства обороны страны.
"Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации", - говорится в сообщении.
В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты.
Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации, он окажется в распоряжении командующего Сил обороны при провозглашении военного положения без дополнительных распоряжений правительства, отмечает минобороны.
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