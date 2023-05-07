https://ria.ru/20230507/estoniya-1870339796.html

Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации

Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации - РИА Новости, 07.05.2023

Эстония планирует увеличить армию в случае объявления мобилизации

Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T16:43

2023-05-07T16:43

2023-05-07T17:49

в мире

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстония в случае объявления мобилизации почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. "Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации", - говорится в сообщении. В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и многочисленные резервисты. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации, он окажется в распоряжении командующего Сил обороны при провозглашении военного положения без дополнительных распоряжений правительства, отмечает минобороны.

https://ria.ru/20230503/inostrantsy-1869340078.html

эстония

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в мире, эстония