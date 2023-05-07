https://ria.ru/20230507/dtp-1870389129.html

На ЦКАД в Москве столкнулись несколько грузовиков

На ЦКАД в Москве столкнулись несколько грузовиков - РИА Новости, 07.05.2023

На ЦКАД в Москве столкнулись несколько грузовиков

Нескольких грузовых машин столкнулись на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Москве, сообщает столичный Дептранс. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T22:01

2023-05-07T22:01

2023-05-07T23:10

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нескольких грузовых машин столкнулись на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Москве, сообщает столичный Дептранс. "На 238 километре ЦКАД (Краснопахорское) столкнулись несколько грузовых автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство подчеркивает, что в районе ДТП перекрыто движение по внешней стороне ЦКАД.Позже департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы отметил, что участниками ДТП стали три грузовика и легковой автомобиль. Подчеркивается, что пострадало три человека: два взрослых и младенец.На место происшествия были высланы расчеты пожарно-спасательного центра Москвы, а также санитарный вертолет столичного авиацентра. Одного из пострадавших деблокировали и передали в санитарный вертолет, второго госпитализировали. Младенца после осмотра медиков направили в лечебное учреждение.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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происшествия, москва, авто