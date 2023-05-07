https://ria.ru/20230507/dozhd-1870385368.html

Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах

Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах - РИА Новости, 07.05.2023

Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах

Дождей в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, где бушуют лесные пожары, на предстоящей неделе не ожидается, сообщил в своём телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:30

2023-05-07T21:30

2023-05-07T21:30

тюменская область

михаил леус

природные пожары в россии

центр "фобос"

курганская область

свердловская область

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дождей в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, где бушуют лесные пожары, на предстоящей неделе не ожидается, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что дождей не будет и в центральной части страны.

https://ria.ru/20230507/pozhar-1870360406.html

тюменская область

курганская область

свердловская область

россия

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тюменская область, михаил леус, природные пожары в россии, центр "фобос", курганская область, свердловская область, россия