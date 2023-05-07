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Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах
Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах - РИА Новости, 07.05.2023
Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах
Дождей в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, где бушуют лесные пожары, на предстоящей неделе не ожидается, сообщил в своём телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:30
2023-05-07T21:30
2023-05-07T21:30
тюменская область
михаил леус
природные пожары в россии
центр "фобос"
курганская область
свердловская область
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дождей в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, где бушуют лесные пожары, на предстоящей неделе не ожидается, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что дождей не будет и в центральной части страны.
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тюменская область
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тюменская область, михаил леус, природные пожары в россии, центр "фобос", курганская область, свердловская область, россия
Тюменская область, Михаил Леус, Природные пожары в России, Центр "Фобос", Курганская область, Свердловская область, Россия
Синоптик дал прогноз по дождям в охваченных лесными пожарами регионах
Синоптик Леус: дождей в уральских регионах, где бушуют пожары, на неделе не ожидается