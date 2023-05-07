https://ria.ru/20230507/domodedovo-1870331374.html

Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории

Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории - РИА Новости, 07.05.2023

Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории

Беспилотников возле подмосковного аэропорта "Домодедово", о которых писали в Telegram, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:50

2023-05-07T15:50

2023-05-07T15:50

происшествия

домодедово (аэропорт)

россия

московская область (подмосковье)

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115622/69/1156226980_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_a7a1d421f9db9b21b5e916ed98e92ae2.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотников возле подмосковного аэропорта "Домодедово", о которых писали в Telegram, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. В воскресенье в телеграм-канале 112 появилось сообщение о беспилотнике возле "Домодедово". "Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230507/vnukovo-1870330759.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, домодедово (аэропорт), россия, московская область (подмосковье), бпла