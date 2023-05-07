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Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории - РИА Новости, 07.05.2023
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15:50 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/domodedovo-1870331374.html
Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории
Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории - РИА Новости, 07.05.2023
Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории
Беспилотников возле подмосковного аэропорта "Домодедово", о которых писали в Telegram, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:50
2023-05-07T15:50
происшествия
домодедово (аэропорт)
россия
московская область (подмосковье)
бпла
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотников возле подмосковного аэропорта "Домодедово", о которых писали в Telegram, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. В воскресенье в телеграм-канале 112 появилось сообщение о беспилотнике возле "Домодедово". "Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - говорится в сообщении.
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россия
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происшествия, домодедово (аэропорт), россия, московская область (подмосковье), бпла
Происшествия, Домодедово (аэропорт), Россия, Московская область (Подмосковье), БПЛА
Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории

Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию с Telegram-канала о беспилотнике на территории

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Московский аэропорт "Домодедово"
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Московский аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотников возле подмосковного аэропорта "Домодедово", о которых писали в Telegram, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
В воскресенье в телеграм-канале 112 появилось сообщение о беспилотнике возле "Домодедово".
"Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию", - говорится в сообщении.
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