https://ria.ru/20230507/den_radio-1869846169.html

День радио в России

День радио в России - РИА Новости, 07.05.2023

День радио в России

Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T02:42

2023-05-07T02:42

2023-05-07T02:42

справки

россия

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Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905).7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Первые радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и в других городах. Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна.Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты. С 1929 года из Москвы началось регулярное иновещание – трансляция радиопередач на зарубежные страны. В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.По суммарной мощности радиовещательные станции Советского Союза заняли первое место в Европе, располагая наиболее мощными радиостанциями в мире.В 1990-х годах началась реорганизация государственного радиовещания, появились первые автономные формы общественного вещания и коммерческое вещание (существующее за счет рекламы). Появились такие крупные вещатели, как "Европа Плюс", "Радио РОКС", "Love радио", а также "Радио России" – федеральная радиостанция общего формата в составе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).Радио – одна из самых стабильных отраслей медиа.По данным на 2020 год, всего в России вещают более 3,5 тысяч радиостанций в городах с населением более 100 тысяч жителей. В Москве вещают 54 радиостанции, в Санкт-Петербурге – 34 вещателя, в городах-миллионниках вещают от 20 до 33-37 станций.За более чем 30 лет радиовещания в России были созданы свыше 30 федеральных радиосетей. В 2018 году в России были введены новые цифровые стандарты радиовещания, принято решение выделить полосу радиочастот для использования стандарта DRM+, что повышает эффективность использования радиочастотного ресурса. В сравнении с FM-вещанием повысится качество восприятия звуковых программ за счет возможности перехода к многоканальной стереофонии.По данным на 2021 год, в Российской Федерации зарегистрировано более 2,45 миллиона радиоэлектронных средств, более 500 тысяч из них – базовые станции 4G. Далее предстоит переход на технологии 5G – один из приоритетов цифровизации российской экономики. Он даст основание для роста во многих сферах, особенно в промышленности. К 2024 году будет подготовлена инфраструктура для реализации этой задачи на базе отечественного оборудования.Вузы страны ежегодно готовят около 13 тысяч специалистов в сфере радиосвязи и радиовещания. Развиваются инновационные методы создания контента. Вещатели активно используют возможности цифровых и мобильных технологий и предлагают слушателям уникальные форматы и концепции, причем, слушатели превращаются и в зрителей, и в читателей. В современном мировом информационном пространстве эфирное звуковое радиовещание продолжает оставаться одним из важнейших глобальных средств массовых коммуникаций.Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова.Оно также стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь. Впервые торжественно был отмечен лишь 30-летний юбилей радио в мае 1925 года. Главное торжество прошло в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Электротехническом институте (ЛЭТИ, ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)), где Александр Попов работал последние годы своей жизни. Торжественные заседания прошли также в Политехническом музее в Москве и Нижегородском государственном университете (ныне Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского).Официальным ежегодным государственным праздником День радио стал в 1945 году, в 50-летний юбилей радио, когда, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР приняло соответствующее постановление. В связи с юбилеем в Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание общественности. Юбилейные заседания прошли в Ленинграде, Кронштадте и многих других городах страны. Было решено установить памятник Александру Попову в Ленинграде; соорудить обелиск на острове Гогланд (Финский залив), где в 1900 году была установлена станция первой отечественной линии радиосвязи; учредить золотую медаль имени Александра Попова, учредить значок "Почетный радист", присвоить имя Попова Центральному музею связи и пр.В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" 7 мая был включен в перечень праздников, как "День радио, праздник работников всех отраслей связи". В настоящее время законодательством РФ подобный праздник не предусмотрен, но его продолжают отмечать не только работники радиовещания, но и все, кто имеет отношение к отрасли связи в целом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия