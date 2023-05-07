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В Тамбовской области запретили запуск беспилотников на 9 мая - РИА Новости, 07.05.2023
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20:42 07.05.2023 (обновлено: 20:43 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/bpla-1870376175.html
В Тамбовской области запретили запуск беспилотников на 9 мая
В Тамбовской области запретили запуск беспилотников на 9 мая - РИА Новости, 07.05.2023
В Тамбовской области запретили запуск беспилотников на 9 мая
В Тамбовской области введен запрет на использование беспилотников в местах массовых мероприятий в День Победы, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:42
2023-05-07T20:43
тамбовская область
безопасность
день победы
россия
бпла
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. В Тамбовской области введен запрет на использование беспилотников в местах массовых мероприятий в День Победы, сообщает пресс-служба областного правительства. "В День Победы в Тамбовской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, а также недопущение противоправных действий", - говорится в сообщении на сайте правительства. Уточняется, что во время праздничных мероприятий в областном центре безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей с техническими средствами противодействия беспилотникам. Власти Тамбовской области ввели запрет на использование БПЛА в регионе в январе 2023 года. Исключения были сделаны для органов власти, местного самоуправления, а также подведомственных им предприятий и учреждений. В рамках этого решения у СМИ оставалась возможность использовать квадрокоптеры для съёмок праздников и других мероприятий.
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тамбовская область, безопасность, день победы, россия, бпла
Тамбовская область, Безопасность, День Победы, Россия, БПЛА
В Тамбовской области запретили запуск беспилотников на 9 мая

В Тамбовской области власти запретили запуск беспилотников во время Дня Победы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. В Тамбовской области введен запрет на использование беспилотников в местах массовых мероприятий в День Победы, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В День Победы в Тамбовской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, а также недопущение противоправных действий", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Уточняется, что во время праздничных мероприятий в областном центре безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей с техническими средствами противодействия беспилотникам.
Власти Тамбовской области ввели запрет на использование БПЛА в регионе в январе 2023 года. Исключения были сделаны для органов власти, местного самоуправления, а также подведомственных им предприятий и учреждений. В рамках этого решения у СМИ оставалась возможность использовать квадрокоптеры для съёмок праздников и других мероприятий.
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Тамбовская областьБезопасностьДень ПобедыРоссияБПЛА
 
 
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