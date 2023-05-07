https://ria.ru/20230507/banki-1870356025.html
США поддержат банки в случае необходимости, заявила глава Минфина Йеллен
США поддержат банки в случае необходимости, заявила глава Минфина Йеллен - РИА Новости, 07.05.2023
США поддержат банки в случае необходимости, заявила глава Минфина Йеллен
Американские власти готовы прибегнуть к ранее использовавшимся инструментам поддержки банковского сектора в случае необходимости, заявила министр финансов США... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:25
2023-05-07T18:25
2023-05-07T19:13
экономика
сша
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Американские власти готовы прибегнуть к ранее использовавшимся инструментам поддержки банковского сектора в случае необходимости, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News. "Инструменты, которые мы использовали ранее, готовы использовать снова в случае необходимости", - сообщила она в интервью телеканалу ABC News, комментируя возможности поддержки банковского сектора. Йеллен добавила, что американские регуляторы уже приняли "решительные меры", чтобы предотвратить распространение проблем отдельных организаций по банковскому сектору и сохранить доверие вкладчиков в сохранности их вложений. Эксперты РИА Новости ранее указывали, что властям США не удастся полностью остановить череду крахов американских банков и в случае ухудшения кризиса, Федеральной резервной системе (ФРС) придется пойти на "традиционные меры", среди которых снижение ставок и количественное смягчение.
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экономика, сша, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Джанет Йеллен, Федеральная резервная система США, В мире
США поддержат банки в случае необходимости, заявила глава Минфина Йеллен
Йеллен: США готовы прибегнуть к ранее использовавшимся инструментам поддержки банков