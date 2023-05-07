https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html

Группировка "Днепр" уничтожила склад вооружения бригады ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила склад вооружения бригады ВСУ - РИА Новости, 07.05.2023

Группировка "Днепр" уничтожила склад вооружения бригады ВСУ

Российские артиллеристы разбили склад вооружения украинской бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T05:04

2023-05-07T05:04

2023-05-07T11:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы разбили склад вооружения украинской бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Уничтожены минометные расчеты, самоходная артиллерийская установка "Акация", система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД". Кроме того, уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — сказал он.По словам Рулева, удары наносились в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.Кроме того, у населенных пунктов Обрывка, Крынки и Виноградово военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотника ударного типа, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870260341.html

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область