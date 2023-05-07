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В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870321777.html
В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску
В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску - РИА Новости, 07.05.2023
В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции на артемовском направлении, где обсудил с командирами меры по усилению обороны... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:05
2023-05-07T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
александр сырский
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции на артемовском направлении, где обсудил с командирами меры по усилению обороны города и о принятии "необходимых оперативных решений", пишет "УНИАН".Сырский также охарактеризовал обстановку в указанном районе, "как напряженную, но контролируемую". Ранее он сообщал, что более 80% Артемовска контролируется российскими войсками. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.
https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html
артемовск
украина
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, александр сырский, евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску

"УНИАН": Сырский заявил о принятии с боевыми командирами оперативных решений по Артемовску

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции на артемовском направлении, где обсудил с командирами меры по усилению обороны города и о принятии "необходимых оперативных решений", пишет "УНИАН".
«

"Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей. Командующий рассказал, что он с командирами обсудил меры для лучшей обороны Бахмута (украинское название Артемовска)... На месте были приняты необходимые оперативные решения", - передает украинское издание.

Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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Сырский также охарактеризовал обстановку в указанном районе, "как напряженную, но контролируемую".
Ранее он сообщал, что более 80% Артемовска контролируется российскими войсками.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийЕвгений ПригожинВооруженные силы Украины
 
 
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