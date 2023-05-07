https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870321777.html

В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску

В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску - РИА Новости, 07.05.2023

В командовании ВСУ заявили о принятии оперативных решений по Артемовску

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции на артемовском направлении, где обсудил с командирами меры по усилению обороны... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:05

2023-05-07T15:05

2023-05-07T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

донецкая народная республика

александр сырский

евгений пригожин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции на артемовском направлении, где обсудил с командирами меры по усилению обороны города и о принятии "необходимых оперативных решений", пишет "УНИАН".Сырский также охарактеризовал обстановку в указанном районе, "как напряженную, но контролируемую". Ранее он сообщал, что более 80% Артемовска контролируется российскими войсками. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. В Минобороны России 30 апреля сообщили, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и "Южной" группировки войск продолжают вытеснять украинские войска из Артёмовска, за сутки освобождено еще четыре квартала города. Первого мая Пригожин сообщил, что бойцы "Вагнера" за субботу продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за противником остается 2,98 квадратных километра территории города.

https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, александр сырский, евгений пригожин, вооруженные силы украины