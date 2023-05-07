https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html

Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске

Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023

Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске

Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:16

2023-05-07T01:16

2023-05-07T01:27

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

донецкая народная республика

евгений пригожин

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.

https://ria.ru/20230507/prigozhin-1870252863.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность