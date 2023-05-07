https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске
Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:16
2023-05-07T01:16
2023-05-07T01:27
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509042_0:91:3029:1795_1920x0_80_0_0_87ef246759f48e0a189fb9703c0bdefb.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.
https://ria.ru/20230507/prigozhin-1870252863.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509042_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c2e05d050b68a3ed212a263b3d88edf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: операция группы "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске