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Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 07.05.2023 (обновлено: 01:27 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/artemovsk-1870253618.html
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске - РИА Новости, 07.05.2023
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске
Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:16
2023-05-07T01:27
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.
https://ria.ru/20230507/prigozhin-1870252863.html
артемовск
украина
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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: операция группы "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.
«

"Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила", — отметил он.

Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Пригожин отчитался об освобождении территории Артемовска
01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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