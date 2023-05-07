https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870371831.html

В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу

В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу - РИА Новости, 07.05.2023

В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу

Более 200 человек пришли в воскресенье в центр Вены к Советскому монументу, где проходит памятная акция, посвященная 78-й годовщине освобождения Европы от... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T20:19

2023-05-07T20:19

2023-05-07T20:19

в мире

вена

болгария

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день победы

дмитрий любинский

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Более 200 человек пришли в воскресенье в центр Вены к Советскому монументу, где проходит памятная акция, посвященная 78-й годовщине освобождения Европы от нацизма, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит на площади Шварценбергплац, у памятника героям Советской армии. Участники акции пришли с советскими и российскими флагами, прикрепили к одежде георгиевские ленты. Многие пришли с фотографиями своих близких, погибших на фронте. Кроме русскоговорящих участников, проживающих в Вене, мероприятие приехали поддержать жители Болгарии и Сербии. "День Победы священный праздник для всех нас, и мы по праву гордимся им. День Победы близок и дорог каждому из нас, вне зависимости от того, где мы его встречаем - на исторической Родине или за ее рубежами", - сказал собравшимся российский посол в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат также отметил, что "извращенные попытки известных стран переписать историю не пройдут", как и не пройдут попытки разобщить российских соотечественников. "Низкий поклон всем советским солдатам независимо от их национальности", - добавил посол. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал участникам акции, что его отец освобождал Вену, и что артиллерийский полк, в котором он тогда служил, стоял буквально в 500 метрах от площади Шварценбергплац. Все желающие смогли возложить цветы к Советскому монументу. На сцене рядом выступили творческие коллективы со стихами и песнями военных лет. В рамках мероприятия также запланирована акция "Бессмертный полк". За охраной порядка следит полиция Вены. В ходе мероприятия один из гостей мероприятия, взяв за рукав российского посла, попытался вручить ему листовку. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент, провели с мужчиной беседу.

https://ria.ru/20230507/germaniya-1870329046.html

https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870324535.html

https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html

вена

болгария

сербия

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в мире, вена, болгария, сербия, день победы, дмитрий любинский, александр лукашевич, обсе