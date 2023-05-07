Рейтинг@Mail.ru
В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870371831.html
В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу
В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу - РИА Новости, 07.05.2023
В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу
Более 200 человек пришли в воскресенье в центр Вены к Советскому монументу, где проходит памятная акция, посвященная 78-й годовщине освобождения Европы от... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:19
2023-05-07T20:19
в мире
вена
болгария
сербия
день победы
дмитрий любинский
александр лукашевич
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/59/1553035957_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_28e7a3c0eb77628bc2f14f3c65edc293.jpg
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Более 200 человек пришли в воскресенье в центр Вены к Советскому монументу, где проходит памятная акция, посвященная 78-й годовщине освобождения Европы от нацизма, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит на площади Шварценбергплац, у памятника героям Советской армии. Участники акции пришли с советскими и российскими флагами, прикрепили к одежде георгиевские ленты. Многие пришли с фотографиями своих близких, погибших на фронте. Кроме русскоговорящих участников, проживающих в Вене, мероприятие приехали поддержать жители Болгарии и Сербии. "День Победы священный праздник для всех нас, и мы по праву гордимся им. День Победы близок и дорог каждому из нас, вне зависимости от того, где мы его встречаем - на исторической Родине или за ее рубежами", - сказал собравшимся российский посол в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат также отметил, что "извращенные попытки известных стран переписать историю не пройдут", как и не пройдут попытки разобщить российских соотечественников. "Низкий поклон всем советским солдатам независимо от их национальности", - добавил посол. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал участникам акции, что его отец освобождал Вену, и что артиллерийский полк, в котором он тогда служил, стоял буквально в 500 метрах от площади Шварценбергплац. Все желающие смогли возложить цветы к Советскому монументу. На сцене рядом выступили творческие коллективы со стихами и песнями военных лет. В рамках мероприятия также запланирована акция "Бессмертный полк". За охраной порядка следит полиция Вены. В ходе мероприятия один из гостей мероприятия, взяв за рукав российского посла, попытался вручить ему листовку. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент, провели с мужчиной беседу.
https://ria.ru/20230507/germaniya-1870329046.html
https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870324535.html
https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html
вена
болгария
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/59/1553035957_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_509c50ef6fc2a096e7010fdd50270309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, болгария, сербия, день победы, дмитрий любинский, александр лукашевич, обсе
В мире, Вена, Болгария, Сербия, День Победы, Дмитрий Любинский, Александр Лукашевич, ОБСЕ
В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу

В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу в центре города

© РИА Новости / Маргарита КостивПамятник на Шварценбергплатц в Вене
Памятник на Шварценбергплатц в Вене - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Маргарита Костив
Памятник на Шварценбергплатц в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Более 200 человек пришли в воскресенье в центр Вены к Советскому монументу, где проходит памятная акция, посвященная 78-й годовщине освобождения Европы от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит на площади Шварценбергплац, у памятника героям Советской армии. Участники акции пришли с советскими и российскими флагами, прикрепили к одежде георгиевские ленты. Многие пришли с фотографиями своих близких, погибших на фронте. Кроме русскоговорящих участников, проживающих в Вене, мероприятие приехали поддержать жители Болгарии и Сербии.
Мероприятия у памятника советским солдатам в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
СМИ: в Берлине сняли запрет на демонстрацию российских флагов и символов
Вчера, 15:38
"День Победы священный праздник для всех нас, и мы по праву гордимся им. День Победы близок и дорог каждому из нас, вне зависимости от того, где мы его встречаем - на исторической Родине или за ее рубежами", - сказал собравшимся российский посол в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат также отметил, что "извращенные попытки известных стран переписать историю не пройдут", как и не пройдут попытки разобщить российских соотечественников.
"Низкий поклон всем советским солдатам независимо от их национальности", - добавил посол. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал участникам акции, что его отец освобождал Вену, и что артиллерийский полк, в котором он тогда служил, стоял буквально в 500 метрах от площади Шварценбергплац.
Акция Бессмертный полк прошла в Риме - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Риме провели акцию "Бессмертный полк"
Вчера, 15:20
Все желающие смогли возложить цветы к Советскому монументу. На сцене рядом выступили творческие коллективы со стихами и песнями военных лет. В рамках мероприятия также запланирована акция "Бессмертный полк".
За охраной порядка следит полиция Вены. В ходе мероприятия один из гостей мероприятия, взяв за рукав российского посла, попытался вручить ему листовку. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент, провели с мужчиной беседу.
Солдаты австрийского почетного караула перед церемонией возложения венка к мемориалу Второй мировой войны в Вене - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
В Австрии пришли в ярость из-за высказывания посла Украины о Дне Победы
Вчера, 09:14
 
В миреВенаБолгарияСербияДень ПобедыДмитрий ЛюбинскийАлександр ЛукашевичОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала