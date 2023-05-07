В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу
В Вене более 200 человек пришли на памятную акцию к Советскому монументу в центре города
Памятник на Шварценбергплатц в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Более 200 человек пришли в воскресенье в центр Вены к Советскому монументу, где проходит памятная акция, посвященная 78-й годовщине освобождения Европы от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит на площади Шварценбергплац, у памятника героям Советской армии. Участники акции пришли с советскими и российскими флагами, прикрепили к одежде георгиевские ленты. Многие пришли с фотографиями своих близких, погибших на фронте. Кроме русскоговорящих участников, проживающих в Вене, мероприятие приехали поддержать жители Болгарии и Сербии.
"День Победы священный праздник для всех нас, и мы по праву гордимся им. День Победы близок и дорог каждому из нас, вне зависимости от того, где мы его встречаем - на исторической Родине или за ее рубежами", - сказал собравшимся российский посол в Вене Дмитрий Любинский. Дипломат также отметил, что "извращенные попытки известных стран переписать историю не пройдут", как и не пройдут попытки разобщить российских соотечественников.
"Низкий поклон всем советским солдатам независимо от их национальности", - добавил посол. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал участникам акции, что его отец освобождал Вену, и что артиллерийский полк, в котором он тогда служил, стоял буквально в 500 метрах от площади Шварценбергплац.
Все желающие смогли возложить цветы к Советскому монументу. На сцене рядом выступили творческие коллективы со стихами и песнями военных лет. В рамках мероприятия также запланирована акция "Бессмертный полк".
За охраной порядка следит полиция Вены. В ходе мероприятия один из гостей мероприятия, взяв за рукав российского посла, попытался вручить ему листовку. Полицейские оперативно отреагировали на инцидент, провели с мужчиной беседу.