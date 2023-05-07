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В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк"
В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023
В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк"
Около 300 человек в субботу приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в венесуэльской столице по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T01:20
2023-05-07T01:20
2023-05-07T01:20
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Около 300 человек в субботу приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в венесуэльской столице по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, после акции состоялся концерт патриотической песни, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Каракасе. В марше по улицам венесуэльской столицы, который прошел второй год подряд, приняли участие около 300 человек. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, выступая после шествия, отметил важность сохранения единства в период глобальных геополитических трансформаций. "Мы обязаны помнить всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их борьба отзывается сегодня в наших сердцах", - заявил на мероприятии Франклин Рамирес. Шествие завершилось концертом патриотической песни, а местные активисты впервые в Латинской Америке провели акцию "Вальс Победы".
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в мире, венесуэла, каракас, россия, волонтеры победы, день победы, бессмертный полк
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Волонтеры Победы, День Победы, Бессмертный полк
В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк"
В столице Венесуэлы около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Около 300 человек в субботу приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в венесуэльской столице по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, после акции состоялся концерт патриотической песни, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Каракасе.
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"В Каракасе второй год подряд прошло массовое шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие российские соотечественники, сотрудники посольств России, Белоруссии, Абхазии, российских представительств со своими семьями, члены ассоциации выпускников российских и советских вузов "РедВенРус", а также депутаты Национальной Ассамблеи, замминистра иностранных дел Франклин Рамирес, сотрудники МИД Венесуэлы, других министерств и ведомств, активисты молодежного крыла правящей Социалистической Единой партии Венесуэлы и движения "Волонтеры Победы" и других общественных организаций", - сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
В марше по улицам венесуэльской столицы, который прошел второй год подряд, приняли участие около 300 человек. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, выступая после шествия, отметил важность сохранения единства в период глобальных геополитических трансформаций.
"Мы обязаны помнить всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их борьба отзывается сегодня в наших сердцах", - заявил на мероприятии Франклин Рамирес.
Шествие завершилось концертом патриотической песни, а местные активисты впервые в Латинской Америке
провели акцию "Вальс Победы".
В Буэнос-Айресе прошла акция "Бессмертный полк"