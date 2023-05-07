https://ria.ru/20230507/aktsiya-1870253930.html

В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк"

В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023

В Каракасе прошла акция "Бессмертный полк"

Около 300 человек в субботу приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в венесуэльской столице по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T01:20

2023-05-07T01:20

2023-05-07T01:20

в мире

венесуэла

каракас

россия

волонтеры победы

день победы

бессмертный полк

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Около 300 человек в субботу приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в венесуэльской столице по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, после акции состоялся концерт патриотической песни, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Каракасе. В марше по улицам венесуэльской столицы, который прошел второй год подряд, приняли участие около 300 человек. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, выступая после шествия, отметил важность сохранения единства в период глобальных геополитических трансформаций. "Мы обязаны помнить всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их борьба отзывается сегодня в наших сердцах", - заявил на мероприятии Франклин Рамирес. Шествие завершилось концертом патриотической песни, а местные активисты впервые в Латинской Америке провели акцию "Вальс Победы".

https://ria.ru/20230506/polk-1870233719.html

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в мире, венесуэла, каракас, россия, волонтеры победы, день победы, бессмертный полк