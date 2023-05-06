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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 06.05.2023
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в префектуре Хоккайдо, Япония, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:21
2023-05-06T21:21
2023-05-06T21:21
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
япония
хоккайдо
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в префектуре Хоккайдо, Япония, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Уточняется, что землетрясение зафиксировано в 17.47 по времени UTC (20.47 мск) в 115 километрах к востоку от японского города Хакодате. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), япония, хоккайдо
В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Япония, Хоккайдо
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
EMSC: у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9