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Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.05.2023
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15:51 06.05.2023 (обновлено: 20:07 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html
Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России
Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России
Владимир Зеленский лжет об ударах по территории России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:51
2023-05-06T20:07
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет об ударах по территории России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.В среду украинский лидер заявил, что ВСУ не атакуют Владимира Путина или Москву, а "борются только внутри своей страны"."Я считаю, что Зеленский совершенно неискренен в своих словах. Украина не раз нападала на российские регионы на протяжении последних месяцев", — отметил эксперт.По его мнению, речь идет не только об ЛНР и ДНР, но и о других территориях. Аналитик также напомнил, что жертвами действий украинской армии становятся в том числе мирные жители.Атаки беспилотников на Кремль, с высокой долей вероятности, также организовал киевский режим при поддержке западных союзников, добавил Макговерн.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский врет, что Украина не атакует территорию России

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет об ударах по территории России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
В среду украинский лидер заявил, что ВСУ не атакуют Владимира Путина или Москву, а "борются только внутри своей страны".
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"Я считаю, что Зеленский совершенно неискренен в своих словах. Украина не раз нападала на российские регионы на протяжении последних месяцев", — отметил эксперт.
По его мнению, речь идет не только об ЛНР и ДНР, но и о других территориях. Аналитик также напомнил, что жертвами действий украинской армии становятся в том числе мирные жители.
Атаки беспилотников на Кремль, с высокой долей вероятности, также организовал киевский режим при поддержке западных союзников, добавил Макговерн.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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