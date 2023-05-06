https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html

Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России

Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.05.2023

Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России

Владимир Зеленский лжет об ударах по территории России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:51

2023-05-06T15:51

2023-05-06T20:07

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россия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет об ударах по территории России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.В среду украинский лидер заявил, что ВСУ не атакуют Владимира Путина или Москву, а "борются только внутри своей страны"."Я считаю, что Зеленский совершенно неискренен в своих словах. Украина не раз нападала на российские регионы на протяжении последних месяцев", — отметил эксперт.По его мнению, речь идет не только об ЛНР и ДНР, но и о других территориях. Аналитик также напомнил, что жертвами действий украинской армии становятся в том числе мирные жители.Атаки беспилотников на Кремль, с высокой долей вероятности, также организовал киевский режим при поддержке западных союзников, добавил Макговерн.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)