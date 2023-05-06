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В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины" - РИА Новости, 06.05.2023
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13:24 06.05.2023 (обновлено: 15:31 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html
В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"
В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины" - РИА Новости, 06.05.2023
В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"
Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:24
2023-05-06T15:31
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock."Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов. "Это все говорит само за себя", — отметил другой. "Зеленский получает новое задание от своего босса", — поддержал третий. "Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию", — поделился мнением еще один пользователь. "Эта организация должна требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте", — заключили читатели.Ранее СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по дорожной карте реконструкции.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870110730.html
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"

Пользователи Twitter осудили встречу Владимира Зеленского с новым покровителем Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством компании BlackRock
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством компании BlackRock - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством компании BlackRock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
"Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов.
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"Это все говорит само за себя", — отметил другой.

"Зеленский получает новое задание от своего босса", — поддержал третий.

"Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию", — поделился мнением еще один пользователь.

"Эта организация должна требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте", — заключили читатели.

Ранее СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по дорожной карте реконструкции.
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