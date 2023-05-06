В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"
Пользователи Twitter осудили встречу Владимира Зеленского с новым покровителем Украины
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством компании BlackRock
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством компании BlackRock
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock.
"Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов.
"Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов.
"Это все говорит само за себя", — отметил другой.
"Зеленский получает новое задание от своего босса", — поддержал третий.
"Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Эта организация должна требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте", — заключили читатели.
Ранее СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по дорожной карте реконструкции.
"Зеленский получает новое задание от своего босса", — поддержал третий.
"Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Эта организация должна требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте", — заключили читатели.
Ранее СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по дорожной карте реконструкции.