https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870152796.html

В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"

В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины" - РИА Новости, 06.05.2023

В Сети ужаснулись встрече Зеленского с "новым покровителем Украины"

Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:24

2023-05-06T13:24

2023-05-06T15:31

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководством американской инвестиционной компании по управлению активами BlackRock."Встретился со своим новым покровителем", — написал один из комментаторов. "Это все говорит само за себя", — отметил другой. "Зеленский получает новое задание от своего босса", — поддержал третий. "Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию", — поделился мнением еще один пользователь. "Эта организация должна требовать прекращения огня, а не пытаться заработать на конфликте", — заключили читатели.Ранее СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по дорожной карте реконструкции.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870110730.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html

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в мире, украина, владимир зеленский