Сигнал Зеленского о будущем Украины шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили сигнал президента Украины Зеленского о будущем страны
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет получить от НАТО четкий сигнал, что страну примут в альянс после окончания конфликта.
"Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нем, об Украине или ее народе. Неужели еще не ясно, что Украина - это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?" — написал один из комментаторов.
"Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нем, об Украине или ее народе. Неужели еще не ясно, что Украина - это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?" — написал один из комментаторов.
"Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он поймет, что Украина никогда не будет в НАТО!", — отметил другой.
"Если Украина вступит в НАТО, начнется мировая война. Нельзя этого допустить", — поддержал третий.
"Лучше бы он послал четкий сигнал о мирном соглашении, а не о НАТО", — поделился мнением еще один пользователь.
"Он должен получить четкий сигнал, что этого никогда не будет", — заключили читатели.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.
"Если Украина вступит в НАТО, начнется мировая война. Нельзя этого допустить", — поддержал третий.
"Лучше бы он послал четкий сигнал о мирном соглашении, а не о НАТО", — поделился мнением еще один пользователь.
"Он должен получить четкий сигнал, что этого никогда не будет", — заключили читатели.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.