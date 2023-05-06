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Сигнал Зеленского о будущем Украины шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 06.05.2023
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09:13 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870110730.html
Сигнал Зеленского о будущем Украины шокировал пользователей Сети
Сигнал Зеленского о будущем Украины шокировал пользователей Сети - РИА Новости, 06.05.2023
Сигнал Зеленского о будущем Украины шокировал пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет получить от НАТО четкий сигнал, что страну примут в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:13
2023-05-06T09:13
в мире
украина
сша
нато
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет получить от НАТО четкий сигнал, что страну примут в альянс после окончания конфликта. "Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нем, об Украине или ее народе. Неужели еще не ясно, что Украина - это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?" — написал один из комментаторов. "Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он поймет, что Украина никогда не будет в НАТО!", — отметил другой. "Если Украина вступит в НАТО, начнется мировая война. Нельзя этого допустить", — поддержал третий. "Лучше бы он послал четкий сигнал о мирном соглашении, а не о НАТО", — поделился мнением еще один пользователь. "Он должен получить четкий сигнал, что этого никогда не будет", — заключили читатели.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855456690.html
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в мире, украина, сша, нато, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, США, НАТО, Киев, Владимир Зеленский
Сигнал Зеленского о будущем Украины шокировал пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили сигнал президента Украины Зеленского о будущем страны

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет получить от НАТО четкий сигнал, что страну примут в альянс после окончания конфликта.

"Забавно, что он думает, что НАТО и США заботятся о нем, об Украине или ее народе. Неужели еще не ясно, что Украина - это лишь поле боя для США, чтобы поссорить их с Россией?" — написал один из комментаторов.
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"Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он поймет, что Украина никогда не будет в НАТО!", — отметил другой.

"Если Украина вступит в НАТО, начнется мировая война. Нельзя этого допустить", — поддержал третий.

"Лучше бы он послал четкий сигнал о мирном соглашении, а не о НАТО", — поделился мнением еще один пользователь.

"Он должен получить четкий сигнал, что этого никогда не будет", — заключили читатели.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, это было бы несвоевременно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс концентрирует усилия на оказании помощи Киеву.
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