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В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников
В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 06.05.2023
В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:12
2023-05-06T21:12
2023-05-06T21:12
технологии
иркутская область
игорь кобзев
день победы
безопасность
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "С 7 мая 2023 года в Иркутской области вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев", - говорится в сообщении. Отмечается, что исключение составляют случаи использования беспилотных летательных аппаратов органами государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиями, исполняющими государственный оборонный заказ.
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технологии, иркутская область, игорь кобзев, день победы, безопасность
Технологии, Иркутская область, Игорь Кобзев, День Победы, Безопасность
В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников
Губернатор Иркутской области Кобзев ввел запрет на использование беспилотников