https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870116779.html

ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области

ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 06.05.2023

ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области

Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:58

2023-05-06T09:58

2023-05-06T09:58

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российские военные отвечают противнику точным, прицельным огнем.

https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины