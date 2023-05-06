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ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области
Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:58
2023-05-06T09:58
2023-05-06T09:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российские военные отвечают противнику точным, прицельным огнем.
https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области
Рогов: украинские войска активизировались в Запорожской области на Ореховском направлении