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ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870116779.html
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области
Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:58
2023-05-06T09:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российские военные отвечают противнику точным, прицельным огнем.
https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области

Рогов: украинские войска активизировались в Запорожской области на Ореховском направлении

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области на Ореховском направлении, сообщил в Telegram-канале глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Враг активизировался на Ореховском направлении. Кратно увеличилось использование сбросов ВОГов (ВОГ, выстрел осколочный гранатометный – ред.) с БПЛА, активнее работает вражеская артиллерия и танки", - написал Рогов.

По его словам, российские военные отвечают противнику точным, прицельным огнем.
«
"В течение суток демилитаризированы два вражеских танка и один БМП", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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