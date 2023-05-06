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Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 06.05.2023 (обновлено: 00:53 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870086441.html
Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов
Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 06.05.2023
Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов
Украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:45
2023-05-06T00:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его словам, украинские войска также разместили на передовой многотысячную группировку войск.Рогов подчеркнул, что ситуация в регионе напряженная, но паники среди населения нет.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230505/zhiteli-1870084110.html
https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
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запорожская область, киев, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов

Рогов: Киев перебросил на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Противник перебросил на линию фронта бронетехнику. Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области", — отметил Рогов.

По его словам, украинские войска также разместили на передовой многотысячную группировку войск.
Рогов подчеркнул, что ситуация в регионе напряженная, но паники среди населения нет.
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Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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