https://ria.ru/20230506/zaporozhe-1870086441.html

Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов

Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов - РИА Новости, 06.05.2023

Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов

Украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:45

2023-05-06T00:45

2023-05-06T00:53

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По его словам, украинские войска также разместили на передовой многотысячную группировку войск.Рогов подчеркнул, что ситуация в регионе напряженная, но паники среди населения нет.Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230505/zhiteli-1870084110.html

https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html

запорожская область

киев

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запорожская область, киев, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность