https://ria.ru/20230506/zapad-1870126635.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ - РИА Новости, 06.05.2023
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:02
2023-05-06T11:02
2023-05-06T11:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777164_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_05a8387d7acf837cb48926b337d4584c.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское", - рассказал офицер. Он также сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Горки. Артиллерийским огнем из гаубиц "Мста-Б" в районе Бочково уничтожен склад боеприпасов противника. В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870095339.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58d3276c7abd80a0ed0fd594fb98059e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Безопасность
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ
Военные группировки "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское", - рассказал офицер.
Он также сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Горки.
Артиллерийским огнем из гаубиц "Мста-Б" в районе Бочково уничтожен склад боеприпасов противника. В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника.
Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении