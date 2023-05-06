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Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/zapad-1870126635.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ - РИА Новости, 06.05.2023
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:02
2023-05-06T11:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское", - рассказал офицер. Он также сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Горки. Артиллерийским огнем из гаубиц "Мста-Б" в районе Бочково уничтожен склад боеприпасов противника. В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870095339.html
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Безопасность
Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ

Военные группировки "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское", - рассказал офицер.
Он также сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Горки.
Артиллерийским огнем из гаубиц "Мста-Б" в районе Бочково уничтожен склад боеприпасов противника. В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника.
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28Безопасность
 
 
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