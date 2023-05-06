https://ria.ru/20230506/zapad-1870126635.html

Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ - РИА Новости, 06.05.2023

Группировка "Запад" за сутки уничтожила четыре украинские ДРГ

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:02

2023-05-06T11:02

2023-05-06T11:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское", - рассказал офицер. Он также сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Горки. Артиллерийским огнем из гаубиц "Мста-Б" в районе Бочково уничтожен склад боеприпасов противника. В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, безопасность