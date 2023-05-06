https://ria.ru/20230506/zamorozki-1870156330.html

Москвичам пообещали усиление ночных заморозков

Москвичам пообещали усиление ночных заморозков - РИА Новости, 06.05.2023

Москвичам пообещали усиление ночных заморозков

Усиление заморозков ожидается в ночь с субботы на воскресенье в Москве, температура может опуститься до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:40

2023-05-06T13:40

2023-05-06T13:40

москва

общество

михаил леус

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Усиление заморозков ожидается в ночь с субботы на воскресенье в Москве, температура может опуститься до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ближайшей ночью в условиях тихой и малооблачной погоды заморозки не только сохранятся, но и станут более интенсивными. В Москве в ночь на воскресенье температура опустится до минус 1-3 градусов по Цельсию, по области до 0 - минус 5 градусов ...Не исключено, что ближайшей ночью в столице будет обновлен суточный рекорд минимальной температуры, более чем 80-летней давности. Для 7 мая он составляет минус 2 градуса и установлен в далеком 1942 году", - сказал Леус. Специалист предупредил, что ожидаются заморозки в средней полосе и в ночь на понедельник, уже менее интенсивные в ночь на 9 мая. По словам Леуса, таким образом, в Москве продолжительность заморозков может составить четыре дня. Последний раз такие продолжительные заморозки в мае в Москве наблюдались более 50 лет назад, тогда отрицательные температуры фиксировались также в течение четырех дней в период с 9 по 12 мая. В субботу на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура опустилась до минус 0,6 градусов, столько же минимальные термометры показали и в центре Москве на Балчуге.

https://ria.ru/20230502/zamorozki-1869051060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, день победы