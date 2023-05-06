https://ria.ru/20230506/zakhvat-1870124287.html

Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске раскрыли ООН детали захвата храма

Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске раскрыли ООН детали захвата храма - РИА Новости, 06.05.2023

Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске раскрыли ООН детали захвата храма

В Ивано-Франковске прихожане и священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) рассказали мониторинговой миссии ООН детали захвата храма,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:49

2023-05-06T10:49

2023-05-06T10:49

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россия

ивано-франковск

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Ивано-Франковске прихожане и священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) рассказали мониторинговой миссии ООН детали захвата храма, сообщает в своем телеграм-канале Союз православных журналистов. В марте в Ивано-Франковске произошел силовой захват кафедрального собора Ивано-Франковской епархии УПЦ. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры выломали двери, проникли внутрь собора, распылили газ и захватили храм. Полиция при этом не вмешивалась. УПЦ заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. "В Ивано-Франковске прошла встреча священства и прихожан захваченного собора УПЦ Рождества Христова с мониторинговой миссией ООН. Члены религиозной общины рассказали о нарушении своих прав, включая подробности захвата храма с использованием слезоточивого газа радикалами", - сообщает издание. Со стороны общины на встрече было около 30 человек За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230422/zakhvat-1867066104.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, ивано-франковск, оон, ситуация вокруг упц