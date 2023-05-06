https://ria.ru/20230506/zakharova-1870142230.html

Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина

Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина

США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:38

2023-05-06T12:38

2023-05-06T14:34

в мире

сша

нато

мария захарова

россия

нижегородская область

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина."Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", — написала она, добавив, что молится за Захара.Машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб водитель, а писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870142752.html

сша

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, нато, мария захарова, россия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина