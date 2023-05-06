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Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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12:38 06.05.2023 (обновлено: 14:34 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zakharova-1870142230.html
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина
США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:38
2023-05-06T14:34
в мире
сша
нато
мария захарова
россия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина."Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", — написала она, добавив, что молится за Захара.Машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб водитель, а писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.* Запрещенная в России террористическая организация.
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сша
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в мире, сша, нато, мария захарова, россия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
В мире, США, НАТО, Мария Захарова, Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина

Захарова о покушении на Прилепина: США выкормили террористический киевский режим

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", — написала она, добавив, что молится за Захара.
Машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб водитель, а писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя
Вчера, 12:43
 
В миреСШАНАТОМария ЗахароваРоссияНижегородская областьЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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