https://ria.ru/20230506/zakharova-1870142230.html
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина
США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:38
2023-05-06T12:38
2023-05-06T14:34
в мире
сша
нато
мария захарова
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нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина."Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", — написала она, добавив, что молится за Захара.Машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб водитель, а писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870142752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, мария захарова, россия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
В мире, США, НАТО, Мария Захарова, Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина
Захарова о покушении на Прилепина: США выкормили террористический киевский режим
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим, заявила в Telegram-канале
официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", — написала она, добавив, что молится за Захара.
Машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб водитель, а писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя