https://ria.ru/20230506/zaderzhanie-1870200552.html

По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины

По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины - РИА Новости, 06.05.2023

По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины

Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:31

2023-05-06T17:31

2023-05-06T18:21

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

украина

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

нижегородская область

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах."Предварительно, задержанный является уроженцем Украины", — сказал собеседник агентства.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, его жизни ничего не угрожает.Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

украина

россия

нижегородская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина 2023-05-06T17:31 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, украина, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), россия, нижегородская область