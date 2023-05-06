https://ria.ru/20230506/zaderzhanie-1870200552.html
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины - РИА Новости, 06.05.2023
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины
Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:31
2023-05-06T17:31
2023-05-06T18:21
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
украина
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нижегородская область
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах."Предварительно, задержанный является уроженцем Украины", — сказал собеседник агентства.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, его жизни ничего не угрожает.Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
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украина
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Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина
Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина
2023-05-06T17:31
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PT1M30S
РИА Новости
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, украина, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), россия, нижегородская область
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Украина, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Нижегородская область
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины
Задержанный по делу о теракте против писателя Прилепина оказался уроженцем Украины