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По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины - РИА Новости, 06.05.2023
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17:31 06.05.2023 (обновлено: 18:21 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/zaderzhanie-1870200552.html
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины - РИА Новости, 06.05.2023
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины
Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:31
2023-05-06T18:21
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
украина
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах."Предварительно, задержанный является уроженцем Украины", — сказал собеседник агентства.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, его жизни ничего не угрожает.Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
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украина
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, украина, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), россия, нижегородская область
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Украина, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Нижегородская область
По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины

Задержанный по делу о теракте против писателя Прилепина оказался уроженцем Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Подозреваемый, задержанный после покушения на Захара Прилепина, оказался уроженцем Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых струтурах.
"Предварительно, задержанный является уроженцем Украины", — сказал собеседник агентства.
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В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, его жизни ничего не угрожает.
Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
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Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияУкраинаГлеб НикитинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияНижегородская область
 
 
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