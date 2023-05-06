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Япония будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль - РИА Новости, 06.05.2023
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06:07 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/yaponiya-1870097977.html
Япония будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль
Япония будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль - РИА Новости, 06.05.2023
Япония будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль
Правительство Японии намерено внимательно отслеживать развитие ситуации после атаки беспилотников по Кремлю, заявил журналистам глава МИД страны Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T06:07
2023-05-06T06:07
в мире
россия
киев
есимаса хаяси
владимир путин
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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ТОКИО, 6 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено внимательно отслеживать развитие ситуации после атаки беспилотников по Кремлю, заявил журналистам глава МИД страны Ёсимаса Хаяси. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте. Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.
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в мире, россия, киев, есимаса хаяси, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Киев, Есимаса Хаяси, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Япония будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль

МИД Японии: Токио будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 6 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено внимательно отслеживать развитие ситуации после атаки беспилотников по Кремлю, заявил журналистам глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.
«
"Мы намерены пристально и внимательно отслеживать влияние данного инцидента на развитие ситуации", - цитирует телеканал NHK слова министра, который в настоящее время находится с визитом в Парагвае и дал пресс-конференцию в онлайн-формате.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю
04:57
 
В миреРоссияКиевЕсимаса ХаясиВладимир ПутинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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