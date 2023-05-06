Япония будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль
МИД Японии: Токио будет следить за развитием ситуации после атаки дронов на Кремль
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 6 мая – РИА Новости. Правительство Японии намерено внимательно отслеживать развитие ситуации после атаки беспилотников по Кремлю, заявил журналистам глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.
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"Мы намерены пристально и внимательно отслеживать влияние данного инцидента на развитие ситуации", - цитирует телеканал NHK слова министра, который в настоящее время находится с визитом в Парагвае и дал пресс-конференцию в онлайн-формате.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.