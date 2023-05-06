https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html

Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны

Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны - РИА Новости, 06.05.2023

Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны

Песни военных лет звучат в Якутии во дворах домов, где живут ветераны, в акции "Поём двором" участвуют многие жители, рассказал глава республики Айсен Николаев... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:20

2023-05-06T12:20

2023-05-06T12:20

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Песни военных лет звучат в Якутии во дворах домов, где живут ветераны, в акции "Поём двором" участвуют многие жители, рассказал глава республики Айсен Николаев в Telegram. Массово проходит акция в городе Якутске. Председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев рассказал РИА Новости о том, что доброй традицией эта акция стала со времен пандемии, с 2020 года, когда невозможно было лично поздравить ветеранов. "Сегодня во дворе дома №26 в 203 микрорайоне Якутска мы поздравили ветерана Петра Константиновича Яковлева, который громил милитаристскую Японию. Как известно, Вторая мировая война закончилась на Дальнем Востоке. Нужно всегда помнить об этом. Сейчас идет специальная военная операция. И мы должны быть достойными памяти о подвигах наших дедов, прадедов. Нам известно, что сделал тыл для фронта. Все как один работали над тем, чтобы приблизить победу. Это должно стать для нас большим примером", - подчеркнул Бугаев. В свою очередь, глава управы Губинского округа Гулжан Огонерова отметила, что акция проводится при поддержке министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям, министерства культуры и духовного развития республики. "Мне очень приятно видеть, что в акции участвуют много жителей, совет старост многоквартирных домов, Общественная палата Якутии, также наши гимназисты Центра глобального образования и певцы государственного вокального ансамбля "Туймаада", - сказала она.

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)