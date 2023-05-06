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Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны - РИА Новости, 06.05.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:20 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870139440.html
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны - РИА Новости, 06.05.2023
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны
Песни военных лет звучат в Якутии во дворах домов, где живут ветераны, в акции "Поём двором" участвуют многие жители, рассказал глава республики Айсен Николаев... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:20
2023-05-06T12:20
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Песни военных лет звучат в Якутии во дворах домов, где живут ветераны, в акции "Поём двором" участвуют многие жители, рассказал глава республики Айсен Николаев в Telegram. Массово проходит акция в городе Якутске. Председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев рассказал РИА Новости о том, что доброй традицией эта акция стала со времен пандемии, с 2020 года, когда невозможно было лично поздравить ветеранов. "Сегодня во дворе дома №26 в 203 микрорайоне Якутска мы поздравили ветерана Петра Константиновича Яковлева, который громил милитаристскую Японию. Как известно, Вторая мировая война закончилась на Дальнем Востоке. Нужно всегда помнить об этом. Сейчас идет специальная военная операция. И мы должны быть достойными памяти о подвигах наших дедов, прадедов. Нам известно, что сделал тыл для фронта. Все как один работали над тем, чтобы приблизить победу. Это должно стать для нас большим примером", - подчеркнул Бугаев. В свою очередь, глава управы Губинского округа Гулжан Огонерова отметила, что акция проводится при поддержке министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям, министерства культуры и духовного развития республики. "Мне очень приятно видеть, что в акции участвуют много жителей, совет старост многоквартирных домов, Общественная палата Якутии, также наши гимназисты Центра глобального образования и певцы государственного вокального ансамбля "Туймаада", - сказала она.
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якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны

Айсен Николаев: акция "Поем двором" собрала якутян во дворах домов, где живут ветераны

© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я).Акция "Поём двором" собрала всех якутян во дворах домов, где живут ветераны
Акция Поём двором собрала всех якутян во дворах домов, где живут ветераны - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : пресс-служба главы и правительства РС(Я).
Акция "Поём двором" собрала всех якутян во дворах домов, где живут ветераны
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Песни военных лет звучат в Якутии во дворах домов, где живут ветераны, в акции "Поём двором" участвуют многие жители, рассказал глава республики Айсен Николаев в Telegram.
«
"Сегодня во дворах домов, где живут наши дорогие ветераны, идет акция "Поём двором". Звучат любимые песни военных лет, слова которых знает каждый - "Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка", "Огонек", "Журавли" и конечно, "День Победы". Искренняя, душевная акция не оставляет равнодушным никого - многие присоединяются к концертам, подпевают с балконов, поздравляют ветеранов. Наши ветераны - люди, которые ковали Победу, очень довольны. А это самое главное", - отметил глава республики.
Массово проходит акция в городе Якутске. Председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев рассказал РИА Новости о том, что доброй традицией эта акция стала со времен пандемии, с 2020 года, когда невозможно было лично поздравить ветеранов.
"Сегодня во дворе дома №26 в 203 микрорайоне Якутска мы поздравили ветерана Петра Константиновича Яковлева, который громил милитаристскую Японию. Как известно, Вторая мировая война закончилась на Дальнем Востоке. Нужно всегда помнить об этом. Сейчас идет специальная военная операция. И мы должны быть достойными памяти о подвигах наших дедов, прадедов. Нам известно, что сделал тыл для фронта. Все как один работали над тем, чтобы приблизить победу. Это должно стать для нас большим примером", - подчеркнул Бугаев.
В свою очередь, глава управы Губинского округа Гулжан Огонерова отметила, что акция проводится при поддержке министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям, министерства культуры и духовного развития республики.
"Мне очень приятно видеть, что в акции участвуют много жителей, совет старост многоквартирных домов, Общественная палата Якутии, также наши гимназисты Центра глобального образования и певцы государственного вокального ансамбля "Туймаада", - сказала она.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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