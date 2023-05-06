https://ria.ru/20230506/yakutiya-1870093974.html

Три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой затопления

Три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой затопления - РИА Новости, 06.05.2023

Три села в Горном районе Якутии оказались под угрозой затопления

Режим повышенной готовности ввели в Горном районе Якутии, где три села, в том числе и печально известный Бясь-Кюель, оказались под угрозой затопления, сообщил... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T04:01

2023-05-06T04:01

2023-05-06T04:01

происшествия

россия

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ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Горном районе Якутии, где три села, в том числе и печально известный Бясь-Кюель, оказались под угрозой затопления, сообщил оперативный штаб республики. Летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в Бясь-Кюеле. В рамках восстановительных работ в селе построили 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановили животноводческий комплекс на 1100 квадратных метров, уличную дорожную сеть с водосточной системой, частное подворье жителей и электроснабжение, запустили газ. По поручению президента России Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле начали строить новую школу. "Из-за повышения уровней воды на малых реках Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя под угрозой частичного затопления в Горном районе находятся села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас", - доложили в оперштабе. По данным региональных властей, в Ерте может затопить 11 домов, квартальную котельную и спортзал, в Бясь-Кюеле - 18 домов, школу, библиотеку, музей и почту. Кроме того, в опасной зоне – девять домов и подстанция РЭС в Магарасе. Ситуация напряженная и в районном центре. "Также мониторинг проводится в селе Бердигестях, где при дальнейшем повышении уровня воды на реке Матта в зону затопления могут попасть жилые дома и социальные объекты", - добавили в оперштабе. По его информации, в настоящее время затопленных объектов в населенных пунктах нет. "В селе Ерт частично вода зашла на дворовую территорию спортивного зала... На местах организовано круглосуточное дежурство. Люди, проживающие в зонах затопления, оповещены. В готовности находятся пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230428/yakutiya-1868331464.html

https://ria.ru/20230418/yakutiya-1865968058.html

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происшествия, россия