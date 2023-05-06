https://ria.ru/20230506/vzlom-1870175033.html

ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков

ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков - РИА Новости, 06.05.2023

ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла сообщения о якобы взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:23

2023-05-06T15:23

2023-05-06T15:23

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла сообщения о якобы взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО ГНИВЦ): информацию об утечке данных публикуют мошенники, она не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в телеграмм-каналах появились сообщения от лица хакеров о якобы взломе баз данных ГНИВЦ и утечке персональных данных налогоплательщиков. ФНС России совместно провела совместную проверку с центром по факту этих сообщений. Как пояснили в ФНС "цель подобных сообщений - вымогательство денежных средств" под угрозой публикации в электронных СМИ сообщений "порочащего характера в отношении государственного предприятия и его заказчиков – федеральных органов государственной власти". В службе подчеркнули, что никакой новой информации в "слитом" файле нет. "Этот файл содержит только конфигурационную неактуальную информацию, сформированную несколько лет назад, и тестовые, автоматически сгенерированные сведения", - объяснили в ведомстве. В ФНС также напомнили, что АО ГНИВЦ не является и не являлось организацией, эксплуатирующей государственные информационные ресурсы, оператором которых является налоговая служба. "Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ГНИВЦ по-прежнему в безопасности и надежно защищена", - заверили в ФНС.

https://ria.ru/20230412/vzyatki-1864892348.html

https://ria.ru/20230327/nalogi-1860942510.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)