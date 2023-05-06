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ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков
ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков - РИА Новости, 06.05.2023
ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла сообщения о якобы взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:23
2023-05-06T15:23
2023-05-06T15:23
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла сообщения о якобы взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО ГНИВЦ): информацию об утечке данных публикуют мошенники, она не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в телеграмм-каналах появились сообщения от лица хакеров о якобы взломе баз данных ГНИВЦ и утечке персональных данных налогоплательщиков. ФНС России совместно провела совместную проверку с центром по факту этих сообщений. Как пояснили в ФНС "цель подобных сообщений - вымогательство денежных средств" под угрозой публикации в электронных СМИ сообщений "порочащего характера в отношении государственного предприятия и его заказчиков – федеральных органов государственной власти". В службе подчеркнули, что никакой новой информации в "слитом" файле нет. "Этот файл содержит только конфигурационную неактуальную информацию, сформированную несколько лет назад, и тестовые, автоматически сгенерированные сведения", - объяснили в ведомстве. В ФНС также напомнили, что АО ГНИВЦ не является и не являлось организацией, эксплуатирующей государственные информационные ресурсы, оператором которых является налоговая служба. "Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ГНИВЦ по-прежнему в безопасности и надежно защищена", - заверили в ФНС.
https://ria.ru/20230412/vzyatki-1864892348.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС опровергла сообщения о якобы взломе баз с данными налогоплательщиков
В ФНС заявили, что информацию об утечке данных публикуют мошенники и она является ложной
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла сообщения о якобы взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО ГНИВЦ): информацию об утечке данных публикуют мошенники, она не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в телеграмм-каналах появились сообщения от лица хакеров о якобы взломе баз данных ГНИВЦ и утечке персональных данных налогоплательщиков. ФНС России совместно провела совместную проверку с центром по факту этих сообщений.
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"В ходе изучения опубликованного в открытом доступе архива <…> размером 2.2Gb выявлено, что этот файл получен хакерами в ходе инцидента 10.11.2022 г. Стоит отметить, что злоумышленники уже не первый раз публикуют фрагменты одного и того же массива файлов данных, каждый раз выдавая их за утечку из АО ГНИВЦ", - сообщили в налоговой службе.
Как пояснили в ФНС "цель подобных сообщений - вымогательство денежных средств" под угрозой публикации в электронных СМИ сообщений "порочащего характера в отношении государственного предприятия и его заказчиков – федеральных органов государственной власти".
В службе подчеркнули, что никакой новой информации в "слитом" файле нет. "Этот файл содержит только конфигурационную неактуальную информацию, сформированную несколько лет назад, и тестовые, автоматически сгенерированные сведения", - объяснили в ведомстве.
В ФНС также напомнили, что АО ГНИВЦ не является и не являлось организацией, эксплуатирующей государственные информационные ресурсы, оператором которых является налоговая служба. "Все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ГНИВЦ по-прежнему в безопасности и надежно защищена", - заверили в ФНС.
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