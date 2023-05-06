https://ria.ru/20230506/volneniya-1870184705.html

Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области

Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области - РИА Новости, 06.05.2023

Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя покушение на Захара Прилепина в своем Telegram-канале, отметил, что враг старается показательно... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:12

2023-05-06T16:12

2023-05-06T16:12

происшествия

нижегородская область

курская область

россия

захар прилепин

роман старовойт

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя покушение на Захара Прилепина в своем Telegram-канале, отметил, что враг старается показательно устранять лидеров мнений, чтобы вызвать волнения в обществе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Враги будут стремиться посеять панику и нанести нам урон. Мы видим, что они стараются проводить показательные акции, устраняя лидеров мнений и вызывая волнения в обществе", - написал Старовойт. Глава региона отметил, что сотрудники полиции, Росгвардии, Министерства обороны находятся в полной боевой готовности и обеспечивают безопасность в области. "Добровольные народные дружины, частные охранные предприятия, заводы, частный бизнес – все в свободное от основной работы время вышли на патрулирование общественных пространств, объектов транспортной и критически важной инженерной инфраструктуры", - добавил Старовойт. Также Старовойт отметил, что он до глубины души возмущён покушением на Прилепина и пожелал ему скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20230506/ukraina-1870184536.html

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html

нижегородская область

курская область

россия

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происшествия, нижегородская область, курская область, россия, захар прилепин, роман старовойт, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)