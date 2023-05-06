Рейтинг@Mail.ru
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/volneniya-1870184705.html
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области - РИА Новости, 06.05.2023
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя покушение на Захара Прилепина в своем Telegram-канале, отметил, что враг старается показательно... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:12
2023-05-06T16:12
происшествия
нижегородская область
курская область
россия
захар прилепин
роман старовойт
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:44:1016:616_1920x0_80_0_0_92d62f53b120b01f3ac0d35798d30f5e.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя покушение на Захара Прилепина в своем Telegram-канале, отметил, что враг старается показательно устранять лидеров мнений, чтобы вызвать волнения в обществе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Враги будут стремиться посеять панику и нанести нам урон. Мы видим, что они стараются проводить показательные акции, устраняя лидеров мнений и вызывая волнения в обществе", - написал Старовойт. Глава региона отметил, что сотрудники полиции, Росгвардии, Министерства обороны находятся в полной боевой готовности и обеспечивают безопасность в области. "Добровольные народные дружины, частные охранные предприятия, заводы, частный бизнес – все в свободное от основной работы время вышли на патрулирование общественных пространств, объектов транспортной и критически важной инженерной инфраструктуры", - добавил Старовойт. Также Старовойт отметил, что он до глубины души возмущён покушением на Прилепина и пожелал ему скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20230506/ukraina-1870184536.html
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html
нижегородская область
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0644e74ae141d1071a255d279adcd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, курская область, россия, захар прилепин, роман старовойт, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Курская область, Россия, Захар Прилепин, Роман Старовойт, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области

Губернатор Старовойт назвал подрыв авто Прилепина вражеской попыткой вызвать волнения

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя покушение на Захара Прилепина в своем Telegram-канале, отметил, что враг старается показательно устранять лидеров мнений, чтобы вызвать волнения в обществе.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Крыму призвали денацифицировать Украину в кратчайшие сроки
Вчера, 16:12
"Враги будут стремиться посеять панику и нанести нам урон. Мы видим, что они стараются проводить показательные акции, устраняя лидеров мнений и вызывая волнения в обществе", - написал Старовойт.
Глава региона отметил, что сотрудники полиции, Росгвардии, Министерства обороны находятся в полной боевой готовности и обеспечивают безопасность в области.
"Добровольные народные дружины, частные охранные предприятия, заводы, частный бизнес – все в свободное от основной работы время вышли на патрулирование общественных пространств, объектов транспортной и критически важной инженерной инфраструктуры", - добавил Старовойт.
Также Старовойт отметил, что он до глубины души возмущён покушением на Прилепина и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Экс-аналитик ЦРУ разоблачил ложь Зеленского об ударах по России
Вчера, 15:51
 
ПроисшествияНижегородская областьКурская областьРоссияЗахар ПрилепинРоман СтаровойтФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала