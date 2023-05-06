https://ria.ru/20230506/vizy-1870105753.html

Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах"

Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах" - РИА Новости, 06.05.2023

Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах"

При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка "минус Дания", подразумевающая запрет на въезд в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:29

2023-05-06T08:29

2023-05-06T08:29

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка "минус Дания", подразумевающая запрет на въезд в эту страну ЕС, сообщило РИА Новости генконсульство Италии в Москве. Ранее, в ряде СМИ появились данные о том, что россиян с небиометрическими загранпаспортами, которые выдаются сроком на пять лет, при наличии шенгенской визы могут не пустить в Италию и Данию. В генконсульстве Италии в Москве РИА Новости пояснили, что в ноябре 2022 года дипмиссия действительно "пару дней" не принимала небиометрические паспорта россиян "из-за недопонимания". "Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан. Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой "минус Дания", то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта", - сказал РИА Новости представитель генконсульства Италии в Москве. РИА Новости запросило датскую сторону, действительно ли в стране введен такой запрет и с чем он может быть связан, однако на момент написания материала, спустя несколько дней, Министерство иммиграции и интеграции королевства комментарий не предоставило.

https://ria.ru/20230505/venesuela-1869958899.html

https://ria.ru/20230504/viza-1869746860.html

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новости - туризм, италия, дания, евросоюз