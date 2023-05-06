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Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах"
Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах" - РИА Новости, 06.05.2023
Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах"
При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка "минус Дания", подразумевающая запрет на въезд в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:29
2023-05-06T08:29
2023-05-06T08:29
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка "минус Дания", подразумевающая запрет на въезд в эту страну ЕС, сообщило РИА Новости генконсульство Италии в Москве. Ранее, в ряде СМИ появились данные о том, что россиян с небиометрическими загранпаспортами, которые выдаются сроком на пять лет, при наличии шенгенской визы могут не пустить в Италию и Данию. В генконсульстве Италии в Москве РИА Новости пояснили, что в ноябре 2022 года дипмиссия действительно "пару дней" не принимала небиометрические паспорта россиян "из-за недопонимания". "Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан. Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой "минус Дания", то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта", - сказал РИА Новости представитель генконсульства Италии в Москве. РИА Новости запросило датскую сторону, действительно ли в стране введен такой запрет и с чем он может быть связан, однако на момент написания материала, спустя несколько дней, Министерство иммиграции и интеграции королевства комментарий не предоставило.
https://ria.ru/20230505/venesuela-1869958899.html
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новости - туризм, италия, дания, евросоюз
Туризм, Новости - Туризм, Италия, Дания, Евросоюз
Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам "шенгенах"
Генконсульство Италии в Москве пояснило ограничения в выданных россиянам шенгенских визах
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка "минус Дания", подразумевающая запрет на въезд в эту страну ЕС, сообщило РИА Новости генконсульство Италии в Москве.
Ранее, в ряде СМИ появились данные о том, что россиян с небиометрическими загранпаспортами, которые выдаются сроком на пять лет, при наличии шенгенской визы могут не пустить в Италию и Данию
.
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В генконсульстве Италии в Москве РИА Новости пояснили, что в ноябре 2022 года дипмиссия действительно "пару дней" не принимала небиометрические паспорта россиян "из-за недопонимания".
"Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан. Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой "минус Дания", то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта", - сказал РИА Новости представитель генконсульства Италии в Москве.
РИА Новости запросило датскую сторону, действительно ли в стране введен такой запрет и с чем он может быть связан, однако на момент написания материала, спустя несколько дней, Министерство иммиграции и интеграции королевства комментарий не предоставило.
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