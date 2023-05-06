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Российские компании лучше реагируют на угрозы утечек, заявила эксперт - РИА Новости, 06.05.2023
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07:15 06.05.2023 (обновлено: 07:56 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/utechki-1870100499.html
Российские компании лучше реагируют на угрозы утечек, заявила эксперт
Российские компании лучше реагируют на угрозы утечек, заявила эксперт - РИА Новости, 06.05.2023
Российские компании лучше реагируют на угрозы утечек, заявила эксперт
Российские компании по большей части очень чувствительны к сообщениям о возможных утечках и внимательно реагируют на такие угрозы, в отличие от организаций в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T07:15
2023-05-06T07:56
экономика
технологии
россия
европа
максут шадаев
лаборатория касперского
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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Российские компании по большей части очень чувствительны к сообщениям о возможных утечках и внимательно реагируют на такие угрозы, в отличие от организаций в других развитых странах, в том числе западных, чаще оставляющих такую информацию без внимания, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова. Она рассказала об опыте компании, когда, анализируя информацию в даркнете о внешних угрозах для своих клиентов, специалисты стали замечать в даркнете объявления о других крупных компаниях и решили тоже уведомить их об угрозах. "В 2022 году мы нашли около 300 таких инцидентов, из них 43 относились к России, причем в половине кейсов компании были готовы оперативно реагировать, хотели получить всю информацию об угрозе. Половина - очень хороший показатель, в целом российские компании с этой точки зрения молодцы", - добавила она. А вот другие развитые страны, по ее словам, чаще вообще не реагируют на подобные сообщения. "Были инциденты и касающиеся стран Европы, возможно, это особенности менталитета, мы отправили им всю информацию, пояснили, что все бесплатно, мы рады помочь, но обратной связи от них в основном не получали. Это касается всех киберинцидентов, которые чаще всего приводят к утечкам", - пояснила эксперт. При этом, что касается количества "сливов" данных по России, то, по сравнению с прошлым годом, когда, по подсчетам компании, в сеть утекло более 1,5 миллиарда записей россиян, в 2023 году утечек стало меньше. "Но общая тенденция такая, что случаев стало меньше, но сами утечки более крупные, более крупные компании подвергаются атакам. И если раньше выкладывали практически раз в два дня, то сейчас все стало реже, но что-то более привлекающее внимание", - рассказала Новикова. В январе президент РФ поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. В декабре прошлого года Минцифры предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном - оборотный. В марте глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что финальная версия законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных готова.
https://ria.ru/20230428/utechka-1868459194.html
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экономика, технологии, россия, европа, максут шадаев, лаборатория касперского
Экономика, Технологии, Россия, Европа, Максут Шадаев, Лаборатория Касперского
Российские компании лучше реагируют на угрозы утечек, заявила эксперт

Эксперт Kaspersky Новикова: российские компании лучше западных реагируют на утечки данных

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрограммист во время работы за компьютером
Программист во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Российские компании по большей части очень чувствительны к сообщениям о возможных утечках и внимательно реагируют на такие угрозы, в отличие от организаций в других развитых странах, в том числе западных, чаще оставляющих такую информацию без внимания, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова.
Она рассказала об опыте компании, когда, анализируя информацию в даркнете о внешних угрозах для своих клиентов, специалисты стали замечать в даркнете объявления о других крупных компаниях и решили тоже уведомить их об угрозах.
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"В 2022 году мы нашли около 300 таких инцидентов, из них 43 относились к России, причем в половине кейсов компании были готовы оперативно реагировать, хотели получить всю информацию об угрозе. Половина - очень хороший показатель, в целом российские компании с этой точки зрения молодцы", - добавила она.
А вот другие развитые страны, по ее словам, чаще вообще не реагируют на подобные сообщения. "Были инциденты и касающиеся стран Европы, возможно, это особенности менталитета, мы отправили им всю информацию, пояснили, что все бесплатно, мы рады помочь, но обратной связи от них в основном не получали. Это касается всех киберинцидентов, которые чаще всего приводят к утечкам", - пояснила эксперт.
При этом, что касается количества "сливов" данных по России, то, по сравнению с прошлым годом, когда, по подсчетам компании, в сеть утекло более 1,5 миллиарда записей россиян, в 2023 году утечек стало меньше. "Но общая тенденция такая, что случаев стало меньше, но сами утечки более крупные, более крупные компании подвергаются атакам. И если раньше выкладывали практически раз в два дня, то сейчас все стало реже, но что-то более привлекающее внимание", - рассказала Новикова.
В январе президент РФ поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. В декабре прошлого года Минцифры предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном - оборотный. В марте глава ведомства Максут Шадаев заявлял, что финальная версия законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных готова.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЕвропаМаксут ШадаевЛаборатория Касперского
 
 
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