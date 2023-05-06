https://ria.ru/20230506/ukraina-1870216297.html

Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"

Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина" - РИА Новости, 06.05.2023

Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что после покушения на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина следует... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:05

2023-05-06T19:05

2023-05-06T19:05

происшествия

захар прилепин

госдума рф

подрыв автомобиля захара прилепина

алексей диденко (политик)

нижегородская область

россия

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что после покушения на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина следует переходить к "жестким" мерам, уничтожать "главарей ОПГ "Украина". Его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР.По мнению Диденко, украинское контрнаступление "происходит не на поле боя, а в мирных городах". Он добавил, что Россия имеет дело "не с армией враждебного государства, а с террористами и бандитами". Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Согласно сообщению МВД, позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

https://ria.ru/20230506/obraschenie-1870094338.html

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происшествия, захар прилепин, госдума рф, подрыв автомобиля захара прилепина, алексей диденко (политик), нижегородская область, россия, украина