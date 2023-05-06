Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"
Депутат Диденко после покушения на Прилепина призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя фракции Политической партии "Либерально-демократическая партия России" Алексей Диденко
Первый заместитель руководителя фракции Политической партии "Либерально-демократическая партия России" Алексей Диденко. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что после покушения на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина следует переходить к "жестким" мерам, уничтожать "главарей ОПГ "Украина". Его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР.
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"России пора переходить к по-настоящему жестким мерам: целенаправленно уничтожать главарей этого ОПГ "Украина". Список наших целей очевиден. Все эти "говорящие головы" в Киеве не сходят с экранов", — заявил Диденко.
По мнению Диденко, украинское контрнаступление "происходит не на поле боя, а в мирных городах". Он добавил, что Россия имеет дело "не с армией враждебного государства, а с террористами и бандитами".
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Согласно сообщению МВД, позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.