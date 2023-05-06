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Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина" - РИА Новости, 06.05.2023
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19:05 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/ukraina-1870216297.html
Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"
Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина" - РИА Новости, 06.05.2023
Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"
Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что после покушения на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина следует... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:05
2023-05-06T19:05
происшествия
захар прилепин
госдума рф
подрыв автомобиля захара прилепина
алексей диденко (политик)
нижегородская область
россия
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что после покушения на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина следует переходить к "жестким" мерам, уничтожать "главарей ОПГ "Украина". Его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР.По мнению Диденко, украинское контрнаступление "происходит не на поле боя, а в мирных городах". Он добавил, что Россия имеет дело "не с армией враждебного государства, а с террористами и бандитами". Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Согласно сообщению МВД, позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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происшествия, захар прилепин, госдума рф, подрыв автомобиля захара прилепина, алексей диденко (политик), нижегородская область, россия, украина
Происшествия, Захар Прилепин, Госдума РФ, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Алексей Диденко (политик), Нижегородская область, Россия, Украина
Депутат Госдумы призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"

Депутат Диденко после покушения на Прилепина призвал уничтожать главарей "ОПГ "Украина"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя фракции Политической партии "Либерально-демократическая партия России" Алексей Диденко
Первый заместитель руководителя фракции Политической партии Либерально-демократическая партия России Алексей Диденко - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель руководителя фракции Политической партии "Либерально-демократическая партия России" Алексей Диденко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что после покушения на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина следует переходить к "жестким" мерам, уничтожать "главарей ОПГ "Украина". Его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР.
«

"России пора переходить к по-настоящему жестким мерам: целенаправленно уничтожать главарей этого ОПГ "Украина". Список наших целей очевиден. Все эти "говорящие головы" в Киеве не сходят с экранов", — заявил Диденко.

По мнению Диденко, украинское контрнаступление "происходит не на поле боя, а в мирных городах". Он добавил, что Россия имеет дело "не с армией враждебного государства, а с террористами и бандитами".
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Согласно сообщению МВД, позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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ПроисшествияЗахар ПрилепинГосдума РФПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаАлексей Диденко (политик)Нижегородская областьРоссияУкраина
 
 
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