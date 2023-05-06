https://ria.ru/20230506/ucheniya-1870114988.html
В Евпатории проведут учения силовиков
В Евпатории проведут учения силовиков - РИА Новости, 06.05.2023
В Евпатории проведут учения силовиков
Учения силовиков пройдут в субботу в Евпатории, возможны громкие звуки, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:47
2023-05-06T09:47
2023-05-06T09:47
евпатория
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Учения силовиков пройдут в субботу в Евпатории, возможны громкие звуки, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. "Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230506/pvo-1870106287.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евпатория, республика крым, безопасность
Евпатория, Республика Крым, Безопасность
В Евпатории проведут учения силовиков
Глава администрации Евпатории Демидова заявила, что в городе пройдут учения силовиков