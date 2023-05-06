https://ria.ru/20230506/ucheniya-1870114988.html

В Евпатории проведут учения силовиков

В Евпатории проведут учения силовиков - РИА Новости, 06.05.2023

В Евпатории проведут учения силовиков

Учения силовиков пройдут в субботу в Евпатории, возможны громкие звуки, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:47

2023-05-06T09:47

2023-05-06T09:47

евпатория

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Учения силовиков пройдут в субботу в Евпатории, возможны громкие звуки, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. "Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230506/pvo-1870106287.html

евпатория

республика крым

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

евпатория, республика крым, безопасность