https://ria.ru/20230506/trevoga-1870182985.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2023
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:02
2023-05-06T16:02
2023-05-06T16:02
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в области прозвучал в 15.36 (совпадает с мск). Также тревога звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230506/trevoga-1870119701.html
николаевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины