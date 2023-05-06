https://ria.ru/20230506/trevoga-1870119701.html

В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2023

В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:16

2023-05-06T10:16

2023-05-06T10:16

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украина

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кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных областях прозвучал в 09.47 (совпадает с мск). Ранее утром в субботу тревога была объявлена в Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230505/trevoga-1869998480.html

украина

черниговская область

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, черниговская область, кировоградская область, вооруженные силы рф