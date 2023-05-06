https://ria.ru/20230506/trevoga-1870113841.html
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2023
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:40
2023-05-06T09:40
2023-05-06T09:40
кировоградская область
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в регионе прозвучала в 09.18 (совпадает с мск). Местные власти украинского региона также подтвердили сигнал тревоги. "Кировоградская область! Воздушная тревога", - написал глава областной военной администрации Андрей Райкович в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230505/trevoga-1870051285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировоградская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области Украины