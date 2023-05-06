https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html

СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина

СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина

В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:57

2023-05-06T22:57

2023-05-06T22:58

захар прилепин

украина

россия

нижегородская область

служба безопасности украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ", - заявила пресс-служба СБУ изданию "Украинская правда", комментируя теракт против Прилепина.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

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захар прилепин, украина, россия, нижегородская область, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина