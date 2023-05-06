https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:57
2023-05-06T22:57
2023-05-06T22:58
захар прилепин
украина
россия
нижегородская область
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ", - заявила пресс-служба СБУ изданию "Украинская правда", комментируя теракт против Прилепина.
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захар прилепин, украина, россия, нижегородская область, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Украина, Россия, Нижегородская область, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
СБУ не стала отвергать причастность к подрыву машины Прилепина