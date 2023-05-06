Рейтинг@Mail.ru
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 06.05.2023 (обновлено: 22:58 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/terakt-1870246539.html
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина
В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:57
2023-05-06T22:58
захар прилепин
украина
россия
нижегородская область
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870222746_258:425:2733:1817_1920x0_80_0_0_64e1a4e822af0cedf09960e7cd71c844.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ", - заявила пресс-служба СБУ изданию "Украинская правда", комментируя теракт против Прилепина.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
украина
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870222746_472:412:2652:2047_1920x0_80_0_0_79e38d99adf8ef235676579467791617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
захар прилепин, украина, россия, нижегородская область, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Украина, Россия, Нижегородская область, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
СБУ отреагировала на подрыв машины Прилепина

СБУ не стала отвергать причастность к подрыву машины Прилепина

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Службе безопасности Украины не опровергли причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в деревне Ярки в Нижегородской области.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина сообщила, что погибший в результате взрыва - соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ", - заявила пресс-служба СБУ изданию "Украинская правда", комментируя теракт против Прилепина.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Вчера, 13:54
 
Захар ПрилепинУкраинаРоссияНижегородская областьСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала